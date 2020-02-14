В конгрессе раскритиковали решение Трампа о ликвидации Сулеймани

ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Администрация президента США Администрация президента США Дональда Трампа не предоставила конгрессу доказательств прямой угрозы безопасности американцам и дипмиссиям страны за рубежом, которой Трамп обосновал убийство иранского генерала Касема Сулеймани , заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей конгресса США Элиот Энгел

"Администрация направила в конгресс требуемый законом доклад, содержащий юридическое и политическое обоснование для удара, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Этот доклад напрямую противоречит ложным утверждениям президента о том, что он нанес удар по Ирану для предотвращения прямой угрозы удара по гражданам США и американским посольствам", - говорится в заявлении на сайте комитета.

По мнению Энгела, в объяснительном документе администрация "не упоминает о какой-либо немедленной угрозе и демонстрирует, что предложенное президентом американцам оправдание (атаки) было очевидно ложным".

"Решение администрации уничтожить Сулеймани повысило напряженность в отношениях с Ираном и поставило нас перед риском начала войны с Ираном, которой не хотят американцы и одобрения которой не давал конгресс", - уверен конгрессмен. Он выразил надежду, что госсекретарь США Майк Помео сможет прояснить политику администрации Трампа в отношении Ирана и Ирака в ходе предстоящих 28 февраля слушаний в комитете по иностранным делам палаты представителей.