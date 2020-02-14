Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T20:06+0300
https://ria.ru/20200214/1564802335.html
В конгрессе раскритиковали решение Трампа о ликвидации Сулеймани
https://cdn24.img.ria.ru/images/156378/36/1563783678_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_974da3c230c368f9f1a390a18f8cf279.jpg
РИА Новости

В конгрессе раскритиковали решение Трампа о ликвидации Сулеймани

20:06 14.02.2020
650
© REUTERS / Sarah SilbigerЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне
© REUTERS / Sarah Silbiger
ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа не предоставила конгрессу доказательств прямой угрозы безопасности американцам и дипмиссиям страны за рубежом, которой Трамп обосновал убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей конгресса США Элиот Энгел.
"Администрация направила в конгресс требуемый законом доклад, содержащий юридическое и политическое обоснование для удара, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Этот доклад напрямую противоречит ложным утверждениям президента о том, что он нанес удар по Ирану для предотвращения прямой угрозы удара по гражданам США и американским посольствам", - говорится в заявлении на сайте комитета.
Эсмаил Каани
23 января, 10:59Конфликт США и Ирана
США пригрозили новому командующему "Кудс" повторением судьбы Сулеймани
По мнению Энгела, в объяснительном документе администрация "не упоминает о какой-либо немедленной угрозе и демонстрирует, что предложенное президентом американцам оправдание (атаки) было очевидно ложным".
"Решение администрации уничтожить Сулеймани повысило напряженность в отношениях с Ираном и поставило нас перед риском начала войны с Ираном, которой не хотят американцы и одобрения которой не давал конгресс", - уверен конгрессмен. Он выразил надежду, что госсекретарь США Майк Помео сможет прояснить политику администрации Трампа в отношении Ирана и Ирака в ходе предстоящих 28 февраля слушаний в комитете по иностранным делам палаты представителей.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Иран в ответ 8 января выпустил ракеты по базе в Ираке, где расположен военный контингент армии США.
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
12 февраля, 08:00
"Власти скрывают": правда об ударе Ирана по военной базе США
2120011
Обсудить 2
Элиот ЭнгелКасем СулейманиДональд ТрампКонгресс СШАИранСШАВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019
Маас заявил, что время США в решении проблем Ближнего Востока прошло
Мюнхенская конференция по безопасности
Слуцкий прокомментировал слова Штайнмайер о "двойных стандартах"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о возможной корректировке платежей "дочке" "Газпрома"
Строительство газопровода Северный поток-2
Глава OMV прокомментировал строительство "Северного потока — 2"
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Иран готов обсуждать поставку нефти в Белоруссию по заниженным ценам
Конституция Российской Федерации
В МИД Франции оценили ситуацию с поправками в Конституцию в России
Федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер
Немецкий политолог оценил слова Штайнмайера об отношениях с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о намеках России на присоединение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции
Совместная пресс-конференция Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео по итогам переговоров в Вашингтоне
США и Россия обсуждают продление СНВ-3
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко посоветовал белорусам есть местные продукты, а не ананасы
Сенатор-республиканец Линдси Грэм на пресс-конференции по поводу введения законодательства для пресечения сексуальных домогательств на рабочем месте
Американский сенатор предложил альтернативу ядерной сделке с Ираном
Американский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре
Эксперт рассказал о судьбе американских войск в Афганистане
Офис компании Нафтогаз в Киеве
Экс-главу департамента "Нафтогаза" заподозрили в злоупотреблении
Солдат Президентского полка со специальным экземпляром Конституции РФ
В РПЦ поддержали идею о поправке в Конституцию по защите семьи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:45"Ъ" раскрыл условие встречи лидеров "пятерки" Совбеза
06:34Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая
06:27Из Китая в Благовещенск организуют три временных транспортных коридора
06:22Стало известно, почему тускнеет знаменитый "Крик" Эдварда Мунка
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
Лента новостейМолния