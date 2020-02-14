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Туризм
2020-02-14T22:30+0300
https://ria.ru/20200214/1564802207.html
Амстердам может потерять треть туристов из-за запрета каннабиса
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РИА Новости

Амстердам может потерять треть туристов из-за запрета каннабиса

22:01 14.02.2020 (обновлено: 22:30 14.02.2020)
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CC BY-SA 2.0 / Emanuele / AmStErDaM bLoemEnMaRkTЦветочный рынок Блюменмаркт в Амстердаме
Цветочный рынок Блюменмаркт в Амстердаме
CC BY-SA 2.0 / Emanuele / AmStErDaM bLoemEnMaRkT
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Треть иностранных туристов станут реже приезжать в столицу Нидерландов, если им запретят покупать легкие наркотики, сообщает The Guardian.
Фемке Халсема, мэр Амстердама, предлагает сократить количество торговых точек, продающих каннабис.
Между тем, по данным Амстердамского бюро исследований, 34 процента туристов, посещающих город, будут приезжать реже из-за этих ограничений. Еще 18 процентов сообщили, что найдут способ приобрести желаемое, а 11 процентов сказали, что вовсе перестанут бывать в Амстердаме.
Кроме того, с 1 апреля в центре города будут запрещены групповые экскурсии. Водить группы смогут лишь 15 лицензированных гидов. При этом тургруппам будет запрещено останавливаться в оживленных местах — на узких мостах, перед одмами и у входов в магазины и рестораны. Гиды, нарушающие правила, будут оштрафованы на 190 евро.
Амстердам
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