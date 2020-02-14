Амстердам может потерять треть туристов из-за запрета каннабиса

Между тем, по данным Амстердамского бюро исследований, 34 процента туристов, посещающих город, будут приезжать реже из-за этих ограничений. Еще 18 процентов сообщили, что найдут способ приобрести желаемое, а 11 процентов сказали, что вовсе перестанут бывать в Амстердаме.

Кроме того, с 1 апреля в центре города будут запрещены групповые экскурсии. Водить группы смогут лишь 15 лицензированных гидов. При этом тургруппам будет запрещено останавливаться в оживленных местах — на узких мостах, перед одмами и у входов в магазины и рестораны. Гиды, нарушающие правила, будут оштрафованы на 190 евро.