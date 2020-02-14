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Религия и мировоззрение
2020-02-14T20:07+0300
https://ria.ru/20200214/1564801977.html
"Сорок Сороков": Киркоров не понял, что смыслы в России стали меняться
https://cdn25.img.ria.ru/images/155802/02/1558020229_0:144:3068:1870_1036x0_80_0_0_16d168f0e1aef19c7d7cda5ba85fc265.jpg
РИА Новости

"Сорок Сороков": Киркоров не понял, что смыслы в России стали меняться

19:59 14.02.2020 (обновлено: 20:07 14.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна - 2019" в Сочи
Певец Филипп Киркоров на конкурсе молодых исполнителей Новая волна - 2019 в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Координатор общественного движения "Сорок Сороков" Андрей Кормухин раскритиковал новый клип Филиппа Киркорова, отметив, что деятельность певца, как и музыканта Сергея Шнурова и телеведущей Алены Водонаевой, противоречит демографическим задачам, стоящим перед страной.
Ранее в пятницу Филипп Киркоров представил клип на песню "Романы". За несколько часов после публикации на YouTube его посмотрели около 98 тысяч человек. По сюжету клипа, действие которого происходит в храме, католический священник (Киркоров) пытается противостоять домогательствам прихожанки. Позже Киркоров, отвечая на вопрос РИА Новости, не боится ли он обвинений в оскорблении чувств верующих, сказал: "В сериале Соррентино "Молодой папа" все тоже достаточно спорно, а к нему нет вопросов?".
Кадр из видеоклипа Филиппа Киркорова Романы
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Филипп Киркоров борется с соблазнами в клипе на трек "Романы"
"Время и смыслы в России стали меняться, а такие персонажи прошлого, как Киркоров, Шнуров и Водонаева до сих пор этого не поняли", - прокомментировал РИА Новости Кормухин.
По его мнению, эти артисты игнорируют ценности "семьи и настоящей непошлой человеческой любви, в результате которой появляются крепкие многодетные семьи".
Он напомнил, что президент Владимир Путин "поддержал традиционные семейные ценности", а "извращения с телеэкранов", по словам Кормухина, сначала могут разрушить внутренний мир человека, а потом и Россию.
"Мы вымрем под распутство "Дома-2" и музыку Шнуровых с Киркоровыми. А нам пришло время создавать крепкие многодетные семьи", - подытожил собеседник агентства.
"Сорок Сороков" – общественное движение православных христиан, "открытое для всех, кто стремится защищать Отечество и традиционные духовно-нравственные ценности", говорится на сайте организации.
Телеведущий Иван Ургант в телестудии передачи Вечерний Ургант
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82712262
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Религия и мировоззрениеАлена ВодонаеваНовости - Религия и мировоззрениеYouTubeФилипп КиркоровВладимир ПутинМоскваРоссиярелигия
Популярные комментарии
"Время и смыслы в России стали меняться"- возвращаемся в средневековье ? )))
14 февраля, 20:10
ИПИгор Петр
2810107
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