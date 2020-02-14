"Сорок Сороков": Киркоров не понял, что смыслы в России стали меняться

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Координатор общественного движения "Сорок Сороков" Андрей Кормухин раскритиковал новый клип Филиппа Киркорова, отметив, что деятельность певца, как и музыканта Сергея Шнурова и телеведущей Алены Водонаевой, противоречит демографическим задачам, стоящим перед страной.

Ранее в пятницу Филипп Киркоров представил клип на песню "Романы". За несколько часов после публикации на YouTube его посмотрели около 98 тысяч человек. По сюжету клипа, действие которого происходит в храме, католический священник (Киркоров) пытается противостоять домогательствам прихожанки. Позже Киркоров, отвечая на вопрос РИА Новости, не боится ли он обвинений в оскорблении чувств верующих, сказал: "В сериале Соррентино "Молодой папа" все тоже достаточно спорно, а к нему нет вопросов?".

"Время и смыслы в России стали меняться, а такие персонажи прошлого, как Киркоров, Шнуров и Водонаева до сих пор этого не поняли", - прокомментировал РИА Новости Кормухин.

По его мнению, эти артисты игнорируют ценности "семьи и настоящей непошлой человеческой любви, в результате которой появляются крепкие многодетные семьи".

Он напомнил, что президент Владимир Путин "поддержал традиционные семейные ценности", а "извращения с телеэкранов", по словам Кормухина, сначала могут разрушить внутренний мир человека, а потом и Россию.

"Мы вымрем под распутство "Дома-2" и музыку Шнуровых с Киркоровыми. А нам пришло время создавать крепкие многодетные семьи", - подытожил собеседник агентства.