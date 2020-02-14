Суд сохранил срок экс-главе Чеховского района Подмосковья

САРАТОВ, 14 фев - РИА Новости. Первый кассационный суд общей юрисдикции (Саратов) оставил без изменений срок наказания бывшему главе Чеховского района Первый кассационный суд общей юрисдикции (Саратов) оставил без изменений срок наказания бывшему главе Чеховского района Московской области Сергею Юдину, который приговорен к четырем годам колонии за аферы с государственными и муниципальными земельными участками в Подмосковье на общую сумму не менее 561 миллиона рублей, сообщила в пятницу пресс-служба суда.

Подольский городской суд Подмосковья 2 апреля 2019 года признал Юдина виновным по статье УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере" и приговорил его к четырем годам колонии общего режима. Приговор суда оставила без изменений апелляционная инстанция Мособлсуда . Защитник Юдина оспорил решения судов в кассационном суде.

"Судебная коллегия по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции приговор в части квалификации действий Юдина, вида и размера назначенного наказания оставила без изменения, изменив приговор в части зачета времени нахождения Юдина под домашним арестом в срок лишения свободы", - говорится в сообщении.

Суд установил, что с февраля 2005 года по август 2014 года руководители группы компаний "Союз Маринс" "организовали производство межевых работ подконтрольными им сотрудниками с целью незаконного приобретения прав собственности, дали им указания внести в межевые документы заведомо ложные сведения о местоположении и увеличении площади земельных участков, ранее выделенных администрацией Чеховского района Московской области СПК "Чеховское", ЗАО "Дубненское" и ЗАО "Молодинское" из земель неразграниченной собственности, в том числе ранее выделенных фонду распределения земель и земель лесного фонда".

Одним из участников группы по версии следствия был Юдин, который организовал хранение подложных правоустанавливающих документов на земли в архиве администрации Чеховского района Московской области. Впоследствии участники группы смогли незаконно приобрести права на эти земли. Как уточняется в приговоре Подольского горсуда, текстом которого располагает РИА Новости, действиями организованной группы, в которую входил Юдин, общий ущерб Российской Федерации и Чеховскому району составил не менее 561 миллиона рублей.

Отмечается, что дело в суде первой инстанции рассматривалось в особом порядке судопроизводства, поскольку Юдин полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.