Суд сохранил срок экс-главе Чеховского района Подмосковья

САРАТОВ, 14 фев - РИА Новости. Первый кассационный суд общей юрисдикции (Саратов) оставил без изменений срок наказания бывшему главе Чеховского района Московской области Сергею Юдину, который приговорен к четырем годам колонии за аферы с государственными и муниципальными земельными участками в Подмосковье на общую сумму не менее 561 миллиона рублей, сообщила в пятницу пресс-служба суда.
Подольский городской суд Подмосковья 2 апреля 2019 года признал Юдина виновным по статье УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере" и приговорил его к четырем годам колонии общего режима. Приговор суда оставила без изменений апелляционная инстанция Мособлсуда. Защитник Юдина оспорил решения судов в кассационном суде.
"Судебная коллегия по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции приговор в части квалификации действий Юдина, вида и размера назначенного наказания оставила без изменения, изменив приговор в части зачета времени нахождения Юдина под домашним арестом в срок лишения свободы", - говорится в сообщении.
Суд установил, что с февраля 2005 года по август 2014 года руководители группы компаний "Союз Маринс" "организовали производство межевых работ подконтрольными им сотрудниками с целью незаконного приобретения прав собственности, дали им указания внести в межевые документы заведомо ложные сведения о местоположении и увеличении площади земельных участков, ранее выделенных администрацией Чеховского района Московской области СПК "Чеховское", ЗАО "Дубненское" и ЗАО "Молодинское" из земель неразграниченной собственности, в том числе ранее выделенных фонду распределения земель и земель лесного фонда".
Одним из участников группы по версии следствия был Юдин, который организовал хранение подложных правоустанавливающих документов на земли в архиве администрации Чеховского района Московской области. Впоследствии участники группы смогли незаконно приобрести права на эти земли. Как уточняется в приговоре Подольского горсуда, текстом которого располагает РИА Новости, действиями организованной группы, в которую входил Юдин, общий ущерб Российской Федерации и Чеховскому району составил не менее 561 миллиона рублей.
Отмечается, что дело в суде первой инстанции рассматривалось в особом порядке судопроизводства, поскольку Юдин полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
В определении Московского областного суда, текстом которого располагает РИА Новости, указано, что защита Юдина обжаловала приговор, считая его несправедливым ввиду назначения чрезмерно сурового наказания. Приговор вступил в законную силу.
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