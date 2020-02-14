Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции

МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что задержанные за коррупцию директора сахарных заводов признали свою вину и готовы к любой работе в колхозе, лишь бы не попасть в тюрьму.

"Я жестоко спрашиваю с руководителей. Недавно (задержали – ред.) сразу всех четверых (директоров – ред.) сахарных заводов. Вот сидят сейчас и просятся – отпустите, пойдем в колхоз навоз грузить. Я говорю: "Мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите". Признались, где воровали, все поотдавали, все, говорят, забирайте только в тюрьму не сажайте", - рассказал Лукашенко в пятницу во время поездки в Гомельскую область . Слова президента приводит Sputnik.by

"А кто тебя посадил в тюрьму – ты сам себя посадил. Я постоянно говорю – не тронь чужое, особенно руководитель, если ты воруешь – какое здесь может быть предприятие", - подчеркнул белорусский президент.

Ранее белорусские СМИ сообщили, что в связи с коррупцией в сахарной отрасли республики задержаны директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии и руководитель Белорусской сахарной компании в Москве. Лукашенко позже подтвердил задержания директоров, обвинив их в продаже по бросовым ценам сахара торговому дому в Москве.

По версии В КГБ Белоруссии, четыре директора белорусских сахарных заводов вступили в преступный сговор с представителями коммерческих структур, зарегистрированных в России, получая взятки за решение вопросов по отгрузке сахара. Кроме того, фигуранты разработали преступную схему для поставки по завышенным ценам сырья белорусскому заводу-монополисту по производству мешков для сахара. По данным КГБ, к коррупционной схеме имел отношение и бывший замначальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии Владимир Тихиня, который согласился за вознаграждение страховать "сахарную мафию и ее схему", за что получал денежные средства.