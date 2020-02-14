Иск актеров МХАТа имени Горького к худруку частично удовлетворили

"Иск актеров удовлетворен частично", - сказал Кириллов, - "В пользу актеров с театра частично взысканы выплаты. В остальной части требований актерам отказали в полном объеме. Самое главное, что действия театра не признали дискриминационными, а также самое главное, что нас не обязали давать им роли. Это значит, что театр сам волен давать столько ролей артистам, сколько необходимо по усмотрению режиссера. И также судом было установлено, что актеров не заставляли переходить на срочный трудовой договор - это дело добровольного выбора".