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2020-02-14T19:53+0300
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Иск актеров МХАТа имени Горького к худруку частично удовлетворили
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РИА Новости

Иск актеров МХАТа имени Горького к худруку частично удовлетворили

19:53 14.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСцена Московского художественного академического театра имени М. Горького
Сцена Московского художественного академического театра имени М. Горького
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Сцена Московского художественного академического театра имени М. Горького. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Иск некоторых актеров МХАТа им. Горького к худруку театра Эдуарду Боякову удовлетворен частично, об этом сообщил РИА новости главный юрист МХАТ Федор Кириллов.
Пресненский суд города Москвы в пятницу рассмотрел иск актеров МХАТ им. Горького к руководству театра о взыскании недоплаченных надбавок по зарплате, а также о признании действий работодателя по вынуждению переходить на срочный трудовой договор дискриминационными и обязать давать роли в спектаклях.
"Иск актеров удовлетворен частично", - сказал Кириллов, - "В пользу актеров с театра частично взысканы выплаты. В остальной части требований актерам отказали в полном объеме. Самое главное, что действия театра не признали дискриминационными, а также самое главное, что нас не обязали давать им роли. Это значит, что театр сам волен давать столько ролей артистам, сколько необходимо по усмотрению режиссера. И также судом было установлено, что актеров не заставляли переходить на срочный трудовой договор - это дело добровольного выбора".
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КультураМХАТ имени М. ГорькогоПресненский суд г. МосквыЭдуард БояковОбщество
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