В РПЦ связали высказывания Водонаевой о "быдле" с "гордыней"

Модель, блогер Алена Водонаева в отделении полиции, где она должна дать пояснения по поводу своего поста о получателях материнского капитала

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. В Московском патриархате назвали скандальные высказывания телеведущей Алены Водонаевой о "быдле" и получателях материнского капитала "серьезной нравственной проблемой".

"Нельзя не согласиться с тем, что слова Водонаевой демонстрируют наличие серьезной нравственной проблемы: пренебрежительное и высокомерное отношение к тем, кого ты считаешь ниже себя по уровню достатка, интеллектуальным способностям и иным основаниям", - сказал в пятницу РИА Новости замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он отметил, что "эта моральная проблема встречается не только в "гламурной среде", но и на всех этажах общества", и "ее причина в гордыни, которая отдаляет человека от Бога и от любви к ближнему".

Руководитель Общероссийской программы помощи беременным женщинам в кризисной ситуации "Спаси жизнь" Екатерина Маркова ранее в пятницу предложила не штрафовать Водонаеву за ее некорректные высказывания, а назначить ей общественно-полезные работы, например, в приюте для кризисных беременных.

"Иногда понимание того, что в каждом человеке есть образ и подобие Божие, может прийти и тогда, когда человек поближе познакомится с проблемами тех, кого человек "наградил" обидными прозвищами. Желаем Алене Водонаевой увидеть образ Божий в тех, кого она оскорбила своими словами", - сказал Кипшидзе, комментируя инициативу Марковой.

Бывшая участница "Дома-2", а ныне блогер и ведущая ранее выразила мнение, что "отчаявшиеся от нищеты россияне" и "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки" станут рожать по несколько детей только ради социальных выплат. Проблема, по ее мнению, "не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян".