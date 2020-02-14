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Религия и мировоззрение
2020-02-14T19:50+0300
https://ria.ru/20200214/1564801667.html
В РПЦ связали высказывания Водонаевой о "быдле" с "гордыней"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564675459_0:283:3138:2048_1036x0_80_0_0_687f4126777bff453bf9c657ec52809c.jpg
РИА Новости

В РПЦ связали высказывания Водонаевой о "быдле" с "гордыней"

19:50 14.02.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМодель, блогер Алена Водонаева в отделении полиции, где она должна дать пояснения по поводу своего поста о получателях материнского капитала
Модель, блогер Алена Водонаева в отделении полиции, где она должна дать пояснения по поводу своего поста о получателях материнского капитала
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. В Московском патриархате назвали скандальные высказывания телеведущей Алены Водонаевой о "быдле" и получателях материнского капитала "серьезной нравственной проблемой".
"Нельзя не согласиться с тем, что слова Водонаевой демонстрируют наличие серьезной нравственной проблемы: пренебрежительное и высокомерное отношение к тем, кого ты считаешь ниже себя по уровню достатка, интеллектуальным способностям и иным основаниям", - сказал в пятницу РИА Новости замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Он отметил, что "эта моральная проблема встречается не только в "гламурной среде", но и на всех этажах общества", и "ее причина в гордыни, которая отдаляет человека от Бога и от любви к ближнему".
Руководитель Общероссийской программы помощи беременным женщинам в кризисной ситуации "Спаси жизнь" Екатерина Маркова ранее в пятницу предложила не штрафовать Водонаеву за ее некорректные высказывания, а назначить ей общественно-полезные работы, например, в приюте для кризисных беременных.
Алена Водонаева
Вчера, 12:29Религия и мировоззрение
Водонаевой предложили поработать в приюте для кризисных беременных
"Иногда понимание того, что в каждом человеке есть образ и подобие Божие, может прийти и тогда, когда человек поближе познакомится с проблемами тех, кого человек "наградил" обидными прозвищами. Желаем Алене Водонаевой увидеть образ Божий в тех, кого она оскорбила своими словами", - сказал Кипшидзе, комментируя инициативу Марковой.
Бывшая участница "Дома-2", а ныне блогер и ведущая ранее выразила мнение, что "отчаявшиеся от нищеты россияне" и "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки" станут рожать по несколько детей только ради социальных выплат. Проблема, по ее мнению, "не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян".
В четверг телеведущая дала пояснения в полиции по поводу своего скандального поста. Проверка полиции связана с постом об абортах, сообщила в четверг журналистам адвокат Водонаевой Екатерина Гордон. Полиция пока не стала предъявлять Водонаевой претензий, проверка еще идет, отметила адвокат. После допроса Водонаева заявила, что впредь будет внимательнее подбирать слова, высказываясь на какую-либо тему.
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Религия и мировоззрениеАлена ВодонаеваВахтанг КипшидзеРусская православная церковьрелигия
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