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США и Россия обсуждают продление СНВ-3
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РИА Новости

США и Россия обсуждают продление СНВ-3

19:42 14.02.2020 (обновлено: 19:48 14.02.2020)
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© Фото : МИД РФСовместная пресс-конференция Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео по итогам переговоров в Вашингтоне
Совместная пресс-конференция Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео по итогам переговоров в Вашингтоне
© Фото : МИД РФ
ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. США и Россия продолжают диалог о возможном продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает через год, сообщил помощник госсекретаря по военно-политическим вопросам Кларк Купер.
"Дискуссии продолжаются. Не хочу забегать вперед, но интерес, безусловно, есть. Не стану говорить о том, где мы сейчас находимся", - сказал Купер в ходе телеконференции.
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Вместе с тем помощник госсекретаря не уточнил, обсуждался ли этот вопрос на прошедшей в пятницу в Мюнхене встрече госсекретаря Майка Помпео и главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Ранее США неоднократно настаивали, что для продления договора или заключения нового аналогичного соглашения его участником должен стать Китай. Кроме того, в соглашение должны быть включены новейшие российские системы вооружения, которые сейчас не подпадают под СНВ-3.
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Майк ПомпеоДоговор СНВ-3Сергей ЛавровРоссияСШАВ мире
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