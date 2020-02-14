США и Россия обсуждают продление СНВ-3

"Дискуссии продолжаются. Не хочу забегать вперед, но интерес, безусловно, есть. Не стану говорить о том, где мы сейчас находимся", - сказал Купер в ходе телеконференции.

Ранее США неоднократно настаивали, что для продления договора или заключения нового аналогичного соглашения его участником должен стать Китай. Кроме того, в соглашение должны быть включены новейшие российские системы вооружения, которые сейчас не подпадают под СНВ-3.