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В Тюмени арестовали пранкера, ловившего "больных коронавирусом"
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РИА Новости

В Тюмени арестовали пранкера, ловившего "больных коронавирусом"

19:38 14.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Суд арестовал на пять суток тюменского пранкера, который вместе с друзьями в костюмах химзащиты и противогазах имитировал поимку якобы зараженных коронавирусом людей, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Ранее оперативный штаб региона по профилактике коронавируса сообщил, что 10 февраля в социальной сети Instagram появился ролик от блогера, в котором он вместе со своими друзьями в костюмах химзащиты и противогазах имитирует поимку якобы зараженных коронавирусом людей, у которых происходят приступы заболевания. Пранкером оказался ученик одной из тюменских школ. В областном главке МВД РИА Новости заявили, что в отношении подростка заведено административное дело о мелком хулиганстве. Позже школьник записал видеообращение с извинением за видеопранк и объяснил, что таким образом хотел показать равнодушие людей к проблемам окружающих.
Знак коронавируса
12 февраля, 14:32
Тюменский школьник извинился за пранк с коронавирусом
"Полицейскими установлены все молодые люди, снимавшие видеоролик, в котором они надели защитные костюмы и имитировали приступ опасного заболевания. К административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") привлечены два жителя областного центра. Вчера по решению суда 18-летнему участнику видеоролика назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток", - сказали в пресс-службе полиции.
Там добавили, что материалы в отношении 17-летнего подростка переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Также установлены еще два участника – это 15-летние школьники. В отношении их законных представителей составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.
Ранее в Москве пранкер Кароматулло Джаборов в вагоне электропоезда, следовавшего от станции "Полежаевская" до "Улицы 1905 года", упал, имитируя внезапный приступ. Его сообщники стали кричать, что у него опасная вирусная инфекция, провоцируя панику среди пассажиров. Впоследствии ролик появился в интернете. Суд арестовал его до 8 марта по обвинению в хулиганстве.
Мужчина в защитной маске в метро Шанхая
10 февраля, 21:37
В Москве задержали еще двух фигурантов дела о пранке про коронавирус
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Распространение нового коронавирусаТюменская областьТюменьПроисшествия
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