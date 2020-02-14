В Тюмени арестовали пранкера, ловившего "больных коронавирусом"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Суд арестовал на пять суток тюменского пранкера, который вместе с друзьями в костюмах химзащиты и противогазах имитировал поимку якобы зараженных Суд арестовал на пять суток тюменского пранкера, который вместе с друзьями в костюмах химзащиты и противогазах имитировал поимку якобы зараженных коронавирусом людей, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе УМВД по Тюменской области

Ранее оперативный штаб региона по профилактике коронавируса сообщил, что 10 февраля в социальной сети Instagram появился ролик от блогера, в котором он вместе со своими друзьями в костюмах химзащиты и противогазах имитирует поимку якобы зараженных коронавирусом людей, у которых происходят приступы заболевания. Пранкером оказался ученик одной из тюменских школ. В областном главке МВД РИА Новости заявили, что в отношении подростка заведено административное дело о мелком хулиганстве. Позже школьник записал видеообращение с извинением за видеопранк и объяснил, что таким образом хотел показать равнодушие людей к проблемам окружающих.

"Полицейскими установлены все молодые люди, снимавшие видеоролик, в котором они надели защитные костюмы и имитировали приступ опасного заболевания. К административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") привлечены два жителя областного центра. Вчера по решению суда 18-летнему участнику видеоролика назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток", - сказали в пресс-службе полиции.

Там добавили, что материалы в отношении 17-летнего подростка переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Также установлены еще два участника – это 15-летние школьники. В отношении их законных представителей составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних.

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