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У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир
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РИА Новости

У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир

19:38 14.02.2020 (обновлено: 19:56 14.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 14 фев - РИА Новости. Прокуратура Воронежской области требует изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.
"Прокурор области предъявил исковое заявление к заместителю начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы", - говорится в сообщении.
Как отмечает прокуратура, согласно материалам контроля за расходами, поступившим из ГУМВД области, "родители ответчика являются правоприобретателями по сделкам в отношении 31 объекта недвижимости общей стоимостью свыше 63 миллионов рублей".
При этом, как уточняет ведомство, доходы родителей замначальника управления ГИБДД недостаточны для таких покупок.
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"Кроме того, заместитель начальника регионального управления ГИБДД принимал непосредственное участие в заключении семи из перечисленных сделок на общую сумму 23 миллиона 300 тысяч рублей на основании нотариальных доверенностей, оформленных от имени его матери, в том числе осуществлял подписание договоров по приобретению недвижимости", - сообщает прокуратура.
По ее данным, высокопоставленным полицейским не представлены доказательства, подтверждающие покупку спорного имущества "на законные доходы", а поэтому оно, в соответствии с действующим законодательством, подлежит "обращению в доход Российской Федерации".
"Иск прокурора области об обращении в доход государства 22 объектов на сумму 50 миллионов рублей направлен в Советский районный суд Воронежа", - говорится в сообщении.
Имя фигуранта дела не называется, однако на сайте Советского районного суда Воронежа 10 февраля зарегистрирован иск прокурора области к Качкину Игорю Николаевичу, Качкину Николаю Васильевичу и Качкиной Нине Николаевне. На сайте областного ГИБДД в разделе "руководство госавтоинспекции в регионе" заместителем начальника управления ГИБДД ГУМВД России по Воронежской области указан подполковник полиции Качкин Игорь Николаевич.
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ГИБДД МВД РФВоронежская областьРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Надо дать ему пожизненно одну государственную квартиру с охраной.
14 февраля, 20:11
Ingvar Eisen
2900102
Там сетевая система, везь взвод патрулей с палочками, наверх процент от таксы отстегивает.
14 февраля, 21:13
П Петр Старовой
711101
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