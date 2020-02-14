У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир

ВОРОНЕЖ, 14 фев - РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Воронежской области требует изъять у замначальника управления ГИБДД региона 22 квартиры стоимостью 50 миллионов рублей, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.

"Прокурор области предъявил исковое заявление к заместителю начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы", - говорится в сообщении.

Как отмечает прокуратура, согласно материалам контроля за расходами, поступившим из ГУМВД области, "родители ответчика являются правоприобретателями по сделкам в отношении 31 объекта недвижимости общей стоимостью свыше 63 миллионов рублей".

При этом, как уточняет ведомство, доходы родителей замначальника управления ГИБДД недостаточны для таких покупок.

"Кроме того, заместитель начальника регионального управления ГИБДД принимал непосредственное участие в заключении семи из перечисленных сделок на общую сумму 23 миллиона 300 тысяч рублей на основании нотариальных доверенностей, оформленных от имени его матери, в том числе осуществлял подписание договоров по приобретению недвижимости", - сообщает прокуратура.

По ее данным, высокопоставленным полицейским не представлены доказательства, подтверждающие покупку спорного имущества "на законные доходы", а поэтому оно, в соответствии с действующим законодательством, подлежит "обращению в доход Российской Федерации".

"Иск прокурора области об обращении в доход государства 22 объектов на сумму 50 миллионов рублей направлен в Советский районный суд Воронежа", - говорится в сообщении.