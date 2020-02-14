Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T19:36+0300
https://ria.ru/20200214/1564801404.html
В ГД прокомментировали возможность введения США санкций против Мексики
https://cdn25.img.ria.ru/images/149843/42/1498434277_0:187:2769:1745_1036x0_80_0_0_63cf4cc6f5c1692d0cfb09ef5d795a90.jpg
РИА Новости

В ГД прокомментировали возможность введения США санкций против Мексики

19:36 14.02.2020
391
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Елена Панина
Депутат Государственной Думы Елена Панина
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Депутат Государственной Думы Елена Панина. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Возможное введение со стороны Соединенных Штатов Америки санкций против Мексики за покупку российских вертолетов свидетельствует о том, что США подобным образом создают для себя максимально выгодные условия в сфере внешней торговли, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее мексиканский портал SDP Noticias со ссылкой на представителя госдепа США Уго Родригеса сообщил, что США не исключают санкционных мер, если Мексика купит российские вертолеты.
"Если раньше США налагали санкции на Иран, Ливию или Северную Корею, то теперь число жертв санкционных войн существенно возросло", - сказала Панина.
По мнению парламентария, времена, когда санкции США были исключительно политическим инструментом, прошли, и сегодня они выполняют именно экономические задачи.
Мигрантка помогает нести американский флаг на границе Мексики и США
12 февраля, 20:08
В Мексике сообщили о существенном сокращении потока мигрантов в США
"США вводят санкции даже против своих союзников и соседей с целью создать максимально выгодные для себя условия в сфере внешней торговли. Американцы хотят, чтобы Германия покупала их сжиженный газ, а Мексика - военную технику", - заметила Панина.
Она считает, что "если дело пойдет таким образом и дальше, то скоро США наложат свои санкции на весь мир".
На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с мексиканским коллегой Марсело Луисом Эбрардом заявил, что Мехико рассматривает предложения Москвы по новым контрактам на поставку военных вертолетов.
Глава МИД РФ в ходе визита отмечал, что в Мексику в свое время было поставлено порядка 50 вертолетов Ми-8 и Ми-17.
Возле пограничного ограждения Мексика-США
9 января, 10:38
В США разрешили тратить бюджет Пентагона на постройку стены с Мексикой
1741001
Обсудить 0
Сергей ЛавровГосдума РФЕлена ПанинаМексикаСШАБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Мюнхенская конференция по безопасности
Слуцкий прокомментировал слова Штайнмайер о "двойных стандартах"
Федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер
Немецкий политолог оценил слова Штайнмайера об отношениях с Россией
Конституция Российской Федерации
В МИД Франции оценили ситуацию с поправками в Конституцию в России
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019
Маас заявил, что время США в решении проблем Ближнего Востока прошло
Строительство Белорусской АЭС
Эксперт прокомментировал ситуацию с БелАЭС
Совместная пресс-конференция Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео по итогам переговоров в Вашингтоне
США и Россия обсуждают продление СНВ-3
Федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер
Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права
Американский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре
Эксперт рассказал о судьбе американских войск в Афганистане
Строительство газопровода Северный поток-2
Глава OMV прокомментировал строительство "Северного потока — 2"
Здание Капитолия в Вашингтоне
В конгрессе раскритиковали решение Трампа о ликвидации Сулеймани
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о возможной корректировке платежей "дочке" "Газпрома"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа
"Аэрофлот" назвал плюсы от приостановки поставок Boeing 737MAX
Освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Варшавско-Познанская наступательная операция, 14—17 января 1945 года
Польский офицер в отставке предостерег от фальсификации истории
Самолеты Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки
В ГСС прокомментировали видео с "проваленными испытаниями" SSJ100
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая
06:27Из Китая в Благовещенск организуют три временных транспортных коридора
06:22Стало известно, почему тускнеет знаменитый "Крик" Эдварда Мунка
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
Лента новостейМолния