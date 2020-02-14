В ГД прокомментировали возможность введения США санкций против Мексики

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Возможное введение со стороны Возможное введение со стороны Соединенных Штатов Америки санкций против Мексики за покупку российских вертолетов свидетельствует о том, что США подобным образом создают для себя максимально выгодные условия в сфере внешней торговли, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина

Ранее мексиканский портал SDP Noticias со ссылкой на представителя госдепа США Уго Родригеса сообщил, что США не исключают санкционных мер, если Мексика купит российские вертолеты.

"Если раньше США налагали санкции на Иран, Ливию или Северную Корею, то теперь число жертв санкционных войн существенно возросло", - сказала Панина.

По мнению парламентария, времена, когда санкции США были исключительно политическим инструментом, прошли, и сегодня они выполняют именно экономические задачи.

"США вводят санкции даже против своих союзников и соседей с целью создать максимально выгодные для себя условия в сфере внешней торговли. Американцы хотят, чтобы Германия покупала их сжиженный газ, а Мексика - военную технику", - заметила Панина.

Она считает, что "если дело пойдет таким образом и дальше, то скоро США наложат свои санкции на весь мир".

На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с мексиканским коллегой Марсело Луисом Эбрардом заявил, что Мехико рассматривает предложения Москвы по новым контрактам на поставку военных вертолетов.