Генсек ОБСЕ примет участие в Московской конференции по безопасности

МЮНХЕН,14 фев - РИА Новости. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер сообщил РИА Новости, что посетит в апреле Россию для участия в Московской конференции по безопасности.
"Я увижусь с министром (иностранных дел РФ Сергеем) Лавровым в апреле в Москве. На Московской конференции по безопасности у нас будет программа с министром Лавровым, министром (обороны РФ Сергеем) Шойгу", - сказал он.
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IX Московская конференция по международной безопасности пройдет 22-23 апреля.