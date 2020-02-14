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Генсек ОБСЕ примет участие в Московской конференции по безопасности
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РИА Новости

Генсек ОБСЕ примет участие в Московской конференции по безопасности

19:33 14.02.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
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МЮНХЕН,14 фев - РИА Новости. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер сообщил РИА Новости, что посетит в апреле Россию для участия в Московской конференции по безопасности.
"Я увижусь с министром (иностранных дел РФ Сергеем) Лавровым в апреле в Москве. На Московской конференции по безопасности у нас будет программа с министром Лавровым, министром (обороны РФ Сергеем) Шойгу", - сказал он.
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IX Московская конференция по международной безопасности пройдет 22-23 апреля.
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Томас ГремингерМосковская конференция по международной безопасностиОБСЕВ мире
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