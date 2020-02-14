Лукашенко посоветовал белорусам есть местные продукты, а не ананасы

МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гомельскую область рассказал, что нужно белорусам для здоровья: правильно питаться, дышать свежим воздухом и больше двигаться.
"Запомните, воздух, питание и вода – это важнейшие элементы для существования человека и его здоровья. Добавьте к этому движение – ну у вас этого хватает", - сказал Лукашенко. Слова президента приводятся на официальном сайте президента Белоруссии.
По его словам, "у чиновников меньше движения". "Поэтому я утром сегодня проснулся в шесть часов, к семи я уже вышел на лыжню – она у меня еще сохранилась – и набегался там. Это заряд на целый день", - добавил президент.
Кроме того, продолжил он, "надо правильно питаться, дышать свежим воздухом и будете здоровы – только это надо".
"И если думаете, что нормально питаться – это привезти бананы, ананасы, икру заморскую и прочее – вы глубоко заблуждаетесь. Ешьте то, что производится здесь", - посоветовал Лукашенко.