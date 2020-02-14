ЦИК призвал не регламентировать агитацию на голосовании по Конституции

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова считает, что регламентировать агитацию во время кампании по голосованию по поправке в конституцию не стоит, однако решение будет принимать законодатель.
"Давайте подождем, сейчас поправки формируются. Я предполагаю, что если она (агитация – ред.) и будет, то будет минимальная. Наше мнение, что не стоит ее регламентировать. Это все-таки не выборы, а общественное голосование, максимально свободное выражение мнений. Так предполагается, это наше мнение, посмотрим, как решит законодатель", - сказала Памфилова РИА Новости.
Президент России Владимир Путин возложил на ЦИК РФ организацию подготовки проведения общероссийского голосования по поправке в конституцию, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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