ЦИК призвал не регламентировать агитацию на голосовании по Конституции

"Давайте подождем, сейчас поправки формируются. Я предполагаю, что если она (агитация – ред.) и будет, то будет минимальная. Наше мнение, что не стоит ее регламентировать. Это все-таки не выборы, а общественное голосование, максимально свободное выражение мнений. Так предполагается, это наше мнение, посмотрим, как решит законодатель", - сказала Памфилова РИА Новости.