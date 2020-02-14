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ЦИК призвал не регламентировать агитацию на голосовании по Конституции
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РИА Новости

ЦИК призвал не регламентировать агитацию на голосовании по Конституции

19:30 14.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПеред началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова считает, что регламентировать агитацию во время кампании по голосованию по поправке в конституцию не стоит, однако решение будет принимать законодатель.
"Давайте подождем, сейчас поправки формируются. Я предполагаю, что если она (агитация – ред.) и будет, то будет минимальная. Наше мнение, что не стоит ее регламентировать. Это все-таки не выборы, а общественное голосование, максимально свободное выражение мнений. Так предполагается, это наше мнение, посмотрим, как решит законодатель", - сказала Памфилова РИА Новости.
Президент России Владимир Путин возложил на ЦИК РФ организацию подготовки проведения общероссийского голосования по поправке в конституцию, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Конституция Российской Федерации. 1993 год
15 января, 15:11
Порядок внесения изменений в Конституцию Российской Федерации
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Элла ПамфиловаКонституция РФЦИК РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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