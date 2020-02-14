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2020-02-14T19:28+0300
https://ria.ru/20200214/1564800915.html
Немецкий политолог оценил слова Штайнмайера об отношениях с Россией
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РИА Новости

Немецкий политолог оценил слова Штайнмайера об отношениях с Россией

19:28 14.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер
Федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. Слова президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о необходимости улучшения отношений с РФ нужно передать в МИД ФРГ, заявил РИА Новости на полях Мюнхенской конференции по безопасности немецкий политолог, бывший советник экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля Хорст Тельчик.
Выступавший ранее на конференции в Мюнхене Штайнмайер заявил, что отношения между Россией и ЕС нуждаются в улучшении, но не за счет других стран. Он добавил, что "настоящая европейская политика в отношении России не должна... ограничиваться санкциями".
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"Речь президента была очень мощной. Это могло бы быть правительственным заявлением премьер-министра или речью министра иностранных дел... Я считаю, по итогу это очень позитивно, что он (Штайнмайер) присоединился к (президенту Франции Эммануэлю) Макрону и сказал, что мы действительно должны улучшить отношения с Россией", - сказал Тельчик.
По словам Тельчика, Штайнмайер "должен развить" эту идею. Он выразил надежду, что президент "поговорит об этом с правительством ФРГ", напомнив, что глава МИД ФРГ Хайко Маас, "член той же партии (Социал-демократической партии Германии)", что и Штайнмайер
Политолог отметил, что ждал от Штайнмайера в должности главы МИД ФРГ "значительно большего" в вопросе нормализации отношений с Россией. Он напомнил, что Штайнмайер слушал выступление российского президента Владимира Путина в Мюнхене на конференции в 2008 году.
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"Это была содержательно очень важная речь, в которой был затронут ряд проблем, которые он (Путин) имел с Западом. На следующий день выступал министр иностранных дел Штайнмайер. Он говорил в своей речи о влиянии изменений климата на международные отношения, не сказал ни слова о речи Путина", - сказал Тельчик, добавив, что ждал от министра тогда "отзыва на речь Путина".
В конференции в Мюнхене принимают участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
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