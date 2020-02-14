Немецкий политолог оценил слова Штайнмайера об отношениях с Россией

МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. Слова президента ФРГ Слова президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о необходимости улучшения отношений с РФ нужно передать в МИД ФРГ , заявил РИА Новости на полях Мюнхенской конференции по безопасности немецкий политолог, бывший советник экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля Хорст Тельчик.

Выступавший ранее на конференции в Мюнхене Штайнмайер заявил, что отношения между Россией и ЕС нуждаются в улучшении, но не за счет других стран. Он добавил, что "настоящая европейская политика в отношении России не должна... ограничиваться санкциями".

"Речь президента была очень мощной. Это могло бы быть правительственным заявлением премьер-министра или речью министра иностранных дел... Я считаю, по итогу это очень позитивно, что он (Штайнмайер) присоединился к (президенту Франции Эммануэлю) Макрону и сказал, что мы действительно должны улучшить отношения с Россией", - сказал Тельчик.

По словам Тельчика, Штайнмайер "должен развить" эту идею. Он выразил надежду, что президент "поговорит об этом с правительством ФРГ", напомнив, что глава МИД ФРГ Хайко Маас, "член той же партии (Социал-демократической партии Германии)", что и Штайнмайер

Политолог отметил, что ждал от Штайнмайера в должности главы МИД ФРГ "значительно большего" в вопросе нормализации отношений с Россией. Он напомнил, что Штайнмайер слушал выступление российского президента Владимира Путина в Мюнхене на конференции в 2008 году.

"Это была содержательно очень важная речь, в которой был затронут ряд проблем, которые он (Путин) имел с Западом. На следующий день выступал министр иностранных дел Штайнмайер. Он говорил в своей речи о влиянии изменений климата на международные отношения, не сказал ни слова о речи Путина", - сказал Тельчик, добавив, что ждал от министра тогда "отзыва на речь Путина".

В конференции в Мюнхене принимают участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.