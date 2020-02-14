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ЦИК разработает мобильное приложение к голосованию по Конституции
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РИА Новости

ЦИК разработает мобильное приложение к голосованию по Конституции

19:27 14.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Голосование по поправкам в конституцию будет сопровождать масштабная информационная кампания, в рамках которой напечатают брошюры, сделают мобильное приложение и запустят сайт-агрегатор, рассказала РИА Новости председатель ЦИК Элла Памфилова.
"У нас будет масштабная информационная кампания. Когда будет сформирован пакет поправок окончательно, мы издадим брошюры. На каждом участке для голосования будут эти брошюры. Мы максимально информацию о том, где, когда, как у нас будет голосование, доведем до наших граждан в любой доступной форме: плакаты, брошюры, мобильное приложение, адаптация для слабовидящих и так далее", - сказала Памфилова РИА Новости.
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Она пояснила, что к голосованию разработают мобильное приложение, в котором будет доступен полный текст поправок.
"Мобильное приложение будет, каждый сможет скачать и посмотреть, какой пакет поправок будет сформирован. У нас специальный сайт будет, агрегатор, на котором будет вся информация исчерпывающая, как и на сайте ЦИК и наших субъектовых комиссий. То есть информированность будет максимальная", - подчеркнула Памфилова.
Председатель ЦИК добавила, что информационная кампания будет вестись в том числе и силами Центризбиркома.
"Поскольку это нам поручено, это все будем делать мы", - сказала Памфилова.
Ранее президент России Владимир Путин возложил на ЦИК РФ организацию подготовки проведения общероссийского голосования по поправке в конституцию, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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