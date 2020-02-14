ЦИК разработает мобильное приложение к голосованию по Конституции

"У нас будет масштабная информационная кампания. Когда будет сформирован пакет поправок окончательно, мы издадим брошюры. На каждом участке для голосования будут эти брошюры. Мы максимально информацию о том, где, когда, как у нас будет голосование, доведем до наших граждан в любой доступной форме: плакаты, брошюры, мобильное приложение, адаптация для слабовидящих и так далее", - сказала Памфилова РИА Новости.