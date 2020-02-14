СГК в 2020 году достроит теплотрассу над станцией метро в Новосибирске

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) в 2020 году завершит строительство тепловой сети над станцией метро в Новосибирске, которое ведется более 10 лет, следует из сообщения СГК.

"СГК утвердила на 2020 год инвестиционный проект строительства в Новосибирске тепловой сети в районе улиц Кошурникова и Богаткова. Общая протяженность теплотрассы на двух улицах — около 900 метров, диаметр трубопровода - 1020 миллиметров. Эта теплосеть обеспечит перспективный резерв мощности по подключению новых потребителей в центральной части города - более 100 Гкал/час", - сообщает компания.

Увеличение пропускной способности тепловых сетей от ТЭЦ-5 в сторону центральной части города необходимо в связи с новым строительством в Железнодорожном, Центральном, Заельцовском районах города. Новая трасса также позволит переключить три котельные Закаменского микрорайона на Новосибирскую ТЭЦ-5.

Финальный этап строительства теплотрассы обойдется СГК в 280 миллионов рублей, которые предстоит инвестировать в 2020 году, общая стоимость проекта составит около 400 миллионов рублей.