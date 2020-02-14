Во МХАТ опровергли сообщения о спектаклях с ненормативной лексикой

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В репертуаре МХАТ имени Горького нет спектаклей с ненормативной лексикой, заявил РИА Новости представитель пресс-службы театра, опровергая появившуюся в СМИ информацию.
Ранее Пресненский суд Москвы взыскал с МХАТ имени Горького более 700 тысяч рублей по иску актеров. В иске фигурируют восемь артистов, каждый из которых получит по 3 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда, а также задолженности и невыплаченные надбавки. После заседания в СМИ появилась информация о том, что конфликт в театре мог возникнуть, в том числе, из-за того, что часть актеров не согласна с новой интерпретацией постановок, якобы предполагающей использование ненормативной лексики.
"У нас в репертуаре нет ни одного спектакля, где бы была ненормативная лексика, поэтому и не могло возникнуть вопросов с разрешением или запретом на использование ненормативной лексики для актеров", - сказал представитель театра.
После назначения в декабре 2018 года художественным руководителем Эдуарда Боякова и перевода Татьяны Дорониной на пост президента театра в нем появилась группа артистов, которые выступают против происходящих во МХАТ перемен. В ноябре 2019 года ряд деятелей искусств подписали открытое письмо, адресованное президенту РФ, с критикой Боякова. В ответ руководство и артисты МХАТ написали письмо в защиту худрука. В ноябре 2019 года группа актеров подала против руководства театра коллективный иск, который суд в пятницу удовлетворил.
13 декабря 2019, 09:47КультураМединский недоволен конфликтом труппы во МХАТе имени Горького