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2020-02-14T19:19+0300
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Во МХАТ опровергли сообщения о спектаклях с ненормативной лексикой
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РИА Новости

Во МХАТ опровергли сообщения о спектаклях с ненормативной лексикой

19:19 14.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Московского Художественного академического театра имени М. Горького.
Здание Московского Художественного академического театра имени М. Горького.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание Московского Художественного академического театра имени М. Горького.. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В репертуаре МХАТ имени Горького нет спектаклей с ненормативной лексикой, заявил РИА Новости представитель пресс-службы театра, опровергая появившуюся в СМИ информацию.
Ранее Пресненский суд Москвы взыскал с МХАТ имени Горького более 700 тысяч рублей по иску актеров. В иске фигурируют восемь артистов, каждый из которых получит по 3 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда, а также задолженности и невыплаченные надбавки. После заседания в СМИ появилась информация о том, что конфликт в театре мог возникнуть, в том числе, из-за того, что часть актеров не согласна с новой интерпретацией постановок, якобы предполагающей использование ненормативной лексики.
Сцена Московского художественного академического театра имени М. Горького
Вчера, 16:53Культура
МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей
"У нас в репертуаре нет ни одного спектакля, где бы была ненормативная лексика, поэтому и не могло возникнуть вопросов с разрешением или запретом на использование ненормативной лексики для актеров", - сказал представитель театра.
После назначения в декабре 2018 года художественным руководителем Эдуарда Боякова и перевода Татьяны Дорониной на пост президента театра в нем появилась группа артистов, которые выступают против происходящих во МХАТ перемен. В ноябре 2019 года ряд деятелей искусств подписали открытое письмо, адресованное президенту РФ, с критикой Боякова. В ответ руководство и артисты МХАТ написали письмо в защиту худрука. В ноябре 2019 года группа актеров подала против руководства театра коллективный иск, который суд в пятницу удовлетворил.
Министр культуры РФ Владимир Мединский
13 декабря 2019, 09:47Культура
Мединский недоволен конфликтом труппы во МХАТе имени Горького
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КультураМХАТ имени М. ГорькогоТатьяна ДоронинаЭдуард БояковМосква
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