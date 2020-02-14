Во МХАТ опровергли сообщения о спектаклях с ненормативной лексикой

Ранее Пресненский суд Москвы взыскал с МХАТ имени Горького более 700 тысяч рублей по иску актеров. В иске фигурируют восемь артистов, каждый из которых получит по 3 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда, а также задолженности и невыплаченные надбавки. После заседания в СМИ появилась информация о том, что конфликт в театре мог возникнуть, в том числе, из-за того, что часть актеров не согласна с новой интерпретацией постановок, якобы предполагающей использование ненормативной лексики.