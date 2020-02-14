Толстой оценил стоимость проведения голосования по Конституции

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает оправданным стоимость проведения всероссийского голосования по изменению Конституции РФ , поскольку оно определит вектор развития страны на несколько десятилетий вперед.

Президент России Владимир Путин поручил правительству оперативно выделить ЦИКу в необходимом объеме средства из бюджета для проведения голосования по поправкам в Конституцию, при этом объем средств на подготовку голосования не может быть меньше суммы, выделенной на выборы президента 2018 года.

Голосование на выборах президента прошло 18 марта 2018 года. Согласно отчету о расходовании средств, на подготовку и проведение выборов было потрачено чуть более 14 миллиардов 259 миллионов рублей. Самые крупные затраты избирательных комиссий на выборы президента РФ были связаны с оплатой труда членов избиркомов - около 80% затрат, на эти цели ушло более 11,5 миллиарда рублей.