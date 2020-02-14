Толстой оценил стоимость проведения голосования по Конституции

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает оправданным стоимость проведения всероссийского голосования по изменению Конституции РФ, поскольку оно определит вектор развития страны на несколько десятилетий вперед.
Президент России Владимир Путин поручил правительству оперативно выделить ЦИКу в необходимом объеме средства из бюджета для проведения голосования по поправкам в Конституцию, при этом объем средств на подготовку голосования не может быть меньше суммы, выделенной на выборы президента 2018 года.
Голосование на выборах президента прошло 18 марта 2018 года. Согласно отчету о расходовании средств, на подготовку и проведение выборов было потрачено чуть более 14 миллиардов 259 миллионов рублей. Самые крупные затраты избирательных комиссий на выборы президента РФ были связаны с оплатой труда членов избиркомов - около 80% затрат, на эти цели ушло более 11,5 миллиарда рублей.
"У нас большая страна, любое голосование денег стоит - это зарплаты членам избирательных комиссий, это выходной день. Есть в этом в смысле определенная цена. Но если все мерить на деньги - то это не точно. Потому что есть вопросы, которые важнее денег. Вот изменения Конституции важнее денег, потому они определяют вектор развития страны на следующие 30, 40, 50 лет. Наверное, это того стоит", - сказал Толстой в ходе встречи с московскими студентами.