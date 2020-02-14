ЦИК готов обеспечить голосование по поправкам к Конституции

"В любой день, который будет определен законодателем, в тот день мы и обеспечим прозрачное, достоверное, с участием наблюдателей, аккредитованных представителей СМИ, сотрудников правоохранительных органов, которые будут обеспечивать порядок, проведение голосования во всех доступных формах, с применением мобильного избирателя, QR-кодирования, КОИБов и так далее", - подчеркнула Памфилова.