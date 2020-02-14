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ЦИК готов обеспечить голосование по поправкам к Конституции
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РИА Новости

ЦИК готов обеспечить голосование по поправкам к Конституции

19:12 14.02.2020 (обновлено: 19:16 14.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкКонституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию
Конституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Конституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ЦИК будет готов обеспечить голосование по поправкам в конституцию для всех граждан РФ не только в любой части страны, но и за рубежом, в тот день, который определит законодатель, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"ЦИК и вся наша избирательная система будет готова обеспечить голосование для всех граждан России, потенциальных участников голосования не только в любой части России, включая отдаленные и труднодоступные регионы, но и также за рубежом", - сказала Памфилова РИА Новости.
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Она добавила, что ЦИК готов провести голосование в тот день, который определит законодатель, вне зависимости от того, будет ли он рабочим или выходным.
"В любой день, который будет определен законодателем, в тот день мы и обеспечим прозрачное, достоверное, с участием наблюдателей, аккредитованных представителей СМИ, сотрудников правоохранительных органов, которые будут обеспечивать порядок, проведение голосования во всех доступных формах, с применением мобильного избирателя, QR-кодирования, КОИБов и так далее", - подчеркнула Памфилова.
Президент России Владимир Путин возложил на ЦИК РФ организацию подготовки проведения общероссийского голосования по поправке в Конституцию, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Президент также согласился с идеей рабочей группы по обсуждению поправок в конституцию, что ЦИК должен провести общероссийское голосование в рабочий день, который должен быть выходным.
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