В МИД Франции оценили ситуацию с поправками в Конституцию в России

ПАРИЖ, 14 фев - РИА Новости. Внесение поправок в Конституцию является суверенным решением России, которая должна выполнять принятые международные обязательства, сказал представитель французского МИД.
"Пересмотр Конституции является суверенным решением Российской Федерации, которая должна полностью соблюдать принятые ею международные обязательства", - сказал представитель французского МИД, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать заявления президента РФ Владимира Путина в ходе встречи с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России.
В четверг президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ заявил, что пока он возглавляет государство, в РФ не будет "родителя номер один" и "номер два", а также поддержал идею худрука Театра Олега Табакова Владимира Машкова о том, чтобы закрепить в конституции запрет на отчуждение территорий России.