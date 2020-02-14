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В МИД Франции оценили ситуацию с поправками в Конституцию в России
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РИА Новости

В МИД Франции оценили ситуацию с поправками в Конституцию в России

19:05 14.02.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
Конституция Российской Федерации. Архивное фото
ПАРИЖ, 14 фев - РИА Новости. Внесение поправок в Конституцию является суверенным решением России, которая должна выполнять принятые международные обязательства, сказал представитель французского МИД.
"Пересмотр Конституции является суверенным решением Российской Федерации, которая должна полностью соблюдать принятые ею международные обязательства", - сказал представитель французского МИД, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать заявления президента РФ Владимира Путина в ходе встречи с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России.
В четверг президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ заявил, что пока он возглавляет государство, в РФ не будет "родителя номер один" и "номер два", а также поддержал идею худрука Театра Олега Табакова Владимира Машкова о том, чтобы закрепить в конституции запрет на отчуждение территорий России.
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Конституция РФМИД Франции‎Владимир ПутинРоссияВ мире
Популярные комментарии
Комплекс европейских властей в ключевых словах СУВЕРЕННОЕ РЕШЕНИЕ и все равно ДОЛЖНА)))))Смешно как то получается))
14 февраля, 19:12
Руслан Якубик
1100000
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