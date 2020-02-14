Президент Молдавии заявил, что сильная Россия нужна всем

МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. Сильная Россия нужна всем, потому что мир меняется, заявил журналистам на полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Молдавии Игорь Додон, комментируя выступления политиков на форуме.
"Сильная Россия нужна не только России. Она нужна всем", - сказал Додон, добавив, что Запад не должен ставить Кишиневу условий "или-или" в вопросе сотрудничества.
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По словам президента, "ты с нами или против нас - очень часто ЕС и западные партнеры ставят условия, для таких стран, как Молдова, это маленькая страна, такой подход неприемлем".
"Президент Германии (Франк-Вальтер) Штайнмайер только что сказал, что "мир меняется", другая эпоха, другой Запад... Сильная позиция у других игроков, у РФ, у Китая", - добавил президент.
Выступавший ранее на конференции в Мюнхене президент Германии Штайнмайер заявил, что отношения между Россией и ЕС нуждаются в улучшении, но не за счет других стран.
В конференции в Мюнхене принимают участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
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