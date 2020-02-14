Президент Молдавии заявил, что сильная Россия нужна всем

"Сильная Россия нужна не только России. Она нужна всем", - сказал Додон, добавив, что Запад не должен ставить Кишиневу условий "или-или" в вопросе сотрудничества.

По словам президента, "ты с нами или против нас - очень часто ЕС и западные партнеры ставят условия, для таких стран, как Молдова, это маленькая страна, такой подход неприемлем".

"Президент Германии (Франк-Вальтер) Штайнмайер только что сказал, что "мир меняется", другая эпоха, другой Запад... Сильная позиция у других игроков, у РФ, у Китая", - добавил президент.

Выступавший ранее на конференции в Мюнхене президент Германии Штайнмайер заявил, что отношения между Россией и ЕС нуждаются в улучшении, но не за счет других стран.

В конференции в Мюнхене принимают участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.