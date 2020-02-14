Суд арестовал мать, оставившую ребенка в метро в Москве

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы в пятницу арестовал на два месяца, до 12 апреля, Мафтунахон Каримову, оставившую младенца в подземном переходе у метро "Парк Победы", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Татаруля.
По ее словам, женщине изменили статью на покушение на убийство.
"Суд арестовал на два месяца Каримову. Изначально дело было возбуждено в отношении Каримовой по признакам преступления, предусмотренным статьей 125 УК РФ (оставление в опасности), потом обвинение переквалифицировало ее действия уже по части 3 статьи 30 пункта "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сказала собеседница агентства.
Накануне в Московской области ее задержала полиция. СК России возбудил уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Женщина полностью признала вину. В ходе допроса она рассказала, что решила избавиться от ребенка в переходе возле станции метро "Парк Победы" из-за материальных трудностей.