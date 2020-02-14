Суд арестовал мать, оставившую ребенка в метро в Москве

По ее словам, женщине изменили статью на покушение на убийство.

"Суд арестовал на два месяца Каримову. Изначально дело было возбуждено в отношении Каримовой по признакам преступления, предусмотренным статьей 125 УК РФ (оставление в опасности), потом обвинение переквалифицировало ее действия уже по части 3 статьи 30 пункта "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сказала собеседница агентства.