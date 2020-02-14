Предустановка российского ПО на гаджеты может начаться с поисковиков

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Программами, которые первыми станут обязательными для предустановки на смартфоны в Программами, которые первыми станут обязательными для предустановки на смартфоны в России , будут поисковые системы и навигаторы, следует из проекта постановления правительства РФ, который опубликован на портале regulation.gov.ru

Согласно проекту, предустановка российского программного обеспечения (ПО) заработает для смартфонов с 1 июля 2020 года. Однако документ устанавливает различные сроки вступления в силу требований для программ, которые должны быть предварительно установлены на гаджеты.

Так, для поисковых систем и браузеров поиска, а также для картографических и навигационных сервисов требование может вступить в силу с 1 июля текущего года. Следующими станут мессенджеры, социальные сети, антивирусы, почтовые агенты и программы, обеспечивающие доступ к инфраструктуре электронного правительства - их предустановка начнется с июля 2021 года.

С этого же срока требование о предустановке будет распространяться на программы для использования национальных платежных инструментов для оплаты товаров, работ и услуг. Наконец с июля 2022 года обязательными к предустановке станут программы, обеспечивающие аудиовизуальный сервис, а также приложения, предоставляющие бесплатный доступ к просмотру общероссийских обязательных общедоступных телеканалов или радиоканалов.

Перечень российских программ будет публиковаться на сайте ФАС