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Предустановка российского ПО на гаджеты может начаться с поисковиков
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РИА Новости

Предустановка российского ПО на гаджеты может начаться с поисковиков

18:43 14.02.2020
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© Depositphotos / Im_YanisСмартфон
Смартфон
© Depositphotos / Im_Yanis
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Программами, которые первыми станут обязательными для предустановки на смартфоны в России, будут поисковые системы и навигаторы, следует из проекта постановления правительства РФ, который опубликован на портале regulation.gov.ru.
Согласно проекту, предустановка российского программного обеспечения (ПО) заработает для смартфонов с 1 июля 2020 года. Однако документ устанавливает различные сроки вступления в силу требований для программ, которые должны быть предварительно установлены на гаджеты.
Так, для поисковых систем и браузеров поиска, а также для картографических и навигационных сервисов требование может вступить в силу с 1 июля текущего года. Следующими станут мессенджеры, социальные сети, антивирусы, почтовые агенты и программы, обеспечивающие доступ к инфраструктуре электронного правительства - их предустановка начнется с июля 2021 года.
С этого же срока требование о предустановке будет распространяться на программы для использования национальных платежных инструментов для оплаты товаров, работ и услуг. Наконец с июля 2022 года обязательными к предустановке станут программы, обеспечивающие аудиовизуальный сервис, а также приложения, предоставляющие бесплатный доступ к просмотру общероссийских обязательных общедоступных телеканалов или радиоканалов.
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Президент РФ Владимир Путин в декабре прошлого года подписал закон о запрете продажи с 1 июля 2020 года электронной техники, например, смартфонов и компьютеров, без предустановленного российского ПО. В январе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разработала концепцию проекта постановления по предустановке отечественного программного обеспечения на определенные виды техники. Производители электроники просят об отсрочке вступления норм в силу.
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