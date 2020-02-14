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Религия и мировоззрение
2020-02-14T18:49+0300
https://ria.ru/20200214/1564798786.html
Эксперт оценил идею упоминания в Конституции НКО и волонтеров
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РИА Новости

Эксперт оценил идею упоминания в Конституции НКО и волонтеров

18:40 14.02.2020 (обновлено: 18:49 14.02.2020)
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© Пресс-служба Общественной палаты РФАлександр Ткаченко отметил положительные изменения в сфере российской благотворительности
Александр Ткаченко отметил положительные изменения в сфере российской благотворительности
© Пресс-служба Общественной палаты РФ
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Упоминание в Конституции РФ некоммерческих и волонтерских организаций будет накладывать на них дополнительную высокую ответственность, которую от них действительно ждет общество, и здесь необходимо поработать над точностью формулировок, заявил РИА Новости основатель и генеральный директор первого детского хосписа, лауреат госпремии РФ за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности протоиерей Александр Ткаченко.
В четверг президент РФ Владимир Путин провел встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию. По мнению главы благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елены Альшанской, целесообразно, в частности, обозначить участие общественных организаций и объединений в выработке и проведении государственной политики.
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"Наше общество интенсивно развивается – я имею в виду гражданское общество, самосознание людей. И благотворительность, "третий сектор экономики", жизнь гражданского общества - это самый молодой сегмент, потому что его раньше просто не было, он развивается последние 25 лет. И то, что сейчас обсуждается, это свидетельствует, что мы уже доросли до существенного профессионального уровня как гражданское общество", - сказал Ткаченко.
По его словам, вопрос о том, нужно ли вносить в конституцию предлагаемые определения, в том числе касающиеся роли общественных организаций, серьезный и актуальный. "Эти темы сейчас у всех на слуху, они обсуждаются в обществе, но конституция пишется на много лет, и нам нужно, конечно же, ответить: мы это вносим в конституцию потому, что это сейчас занимает общество, которое переживает период бурного развития, или же это нужно будет иметь в конституции еще и в последующие десятилетия?" - задался вопросом священнослужитель.
Он отметил, что "очень важно определить то, какую роль, обозначив в конституции, мы хотим заложить для общественных, некоммерческих, волонтерских организаций".
"Этот пункт будет очень обязывающим для всех нас, представителей НКО. Мы должны будем соответствовать тем высоким требованиям, которые налагает упоминание нас в Конституции РФ. С другой стороны, общество именно этой ответственности от нас и ждет. Если такое решение - о включении в конституцию этих понятий - будет принято, нам нужно будет поработать над точностью формулировок, потому что именно это будет иметь значение, и необходимо обсуждение в профессиональном сообществе этих формулировок, чтобы исключить двойственное толкование", - заключил Ткаченко.
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Религия и мировоззрениерелигияАлександр ТкаченкоКонституция РФОбщество
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