Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T18:37+0300
https://ria.ru/20200214/1564798696.html
Кузнецова рассказала о находящихся в Сирии и Ираке детях
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564643356_0:110:2480:1505_1036x0_80_0_0_d40b67ed30ac9ceb3760636362b211ca.jpg
РИА Новости

Кузнецова рассказала о находящихся в Сирии и Ираке детях

18:37 14.02.2020
247
© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Более 500 детей-иностранцев находятся на территории Ирака в зоне вооруженных конфликтов и несколько тысяч детей - в лагерях Сирии, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
"После того, как мы вернули наших детей из Ирака, мы знаем, что более 500 детей, граждан различных государств, ещё остались на территории багдадской тюрьмы. Мы говорим о нескольких тысячах детей, которые сегодня могут находиться на территории лагерей в Сирии", - сказала Кузнецова.
Омбудсмен признается, что России удалось найти действенный правовой инструмент по спасению детей из зон боевых действий, однако теперь предстоит преодолеть другое препятствие, связанное с идеологическим характером - предвзятое отношение к этим детям.
"Мы видим этих малышей, видим, с какой радостью встречаются они со своими родственниками, мы следим за их успехами. Кто-то участвует в конкурсе талантов, кто-то едет в лагерь, кто-то участвует в конкурсе чтецов. Мы, конечно, радуемся за них - они теперь живут и видят мир", - заключила Кузнецова.
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Вчера, 17:24
Кузнецова рассказала о семье, куда отдали брошенных в аэропорту детей
Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних россиян из Ирака и Сирии началась летом 2017 года, при детском омбудсмене была создана специальная комиссия. В период с декабря 2018 года из Республики Ирак удалось вернуть 122 российских ребенка, еще 8 детей возвращены из Сирийской Арабской Республики. В ходе последней поездки в Сирию 6-7 февраля были вывезены из лагеря Аль-Холь еще 35 российских детей, 26 из них уже возвращены на родину и переданы родственникам-опекунам, 9 детей в ближайшее время будут также доставлены в Россию после завершения оформления всех необходимых документов.
300102
Обсудить 0
Анна КузнецоваИракСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Не верю! Лиза Пескова про фейки, медбрат-убийца, 5 лет за пранк
Не верю! Лиза Пескова про фейки, медбрат-убийца, 5 лет за пранк
Конституция Российской Федерации
В МИД Франции оценили ситуацию с поправками в Конституцию в России
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси
Пелоси считает сотрудничество с Китаем в сфере мобильных сетей опасным
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
Оберлендер скончается раньше, чем дело доведут до суда, уверен историк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Глава МИД Греции намерен обсудить с Лавровым ситуацию в Сирии
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова рассказала о семье, куда отдали брошенных в аэропорту детей
Александр Боцан-Харченко
Посол в Белграде рассказал, что мешало развитию совместного гумцентра
Освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Варшавско-Познанская наступательная операция, 14—17 января 1945 года
Польский офицер в отставке предостерег от фальсификации истории
Американский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре
Эксперт рассказал о судьбе американских войск в Афганистане
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019
Маас заявил, что время США в решении проблем Ближнего Востока прошло
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Нетаньяху предположил, что удар по Сирии нанесли ВВС Бельгии
Смартфон
Предустановка российского ПО на гаджеты может начаться с поисковиков
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым
Лодка со спасенными мигрантами направляется к судну Open Arms в Средиземном море. 21 декабря 2018
Мигрантка родила в лодке в открытом море на пути в Испанию
Петр Толстой на пресс-конференции по итогам участия российской делегации в зимней сессии ПАСЕ
Толстой оценил стоимость проведения голосования по Конституции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая
06:27Из Китая в Благовещенск организуют три временных транспортных коридора
06:22Стало известно, почему тускнеет знаменитый "Крик" Эдварда Мунка
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
Лента новостейМолния