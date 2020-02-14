Кузнецова рассказала о находящихся в Сирии и Ираке детях

"После того, как мы вернули наших детей из Ирака, мы знаем, что более 500 детей, граждан различных государств, ещё остались на территории багдадской тюрьмы. Мы говорим о нескольких тысячах детей, которые сегодня могут находиться на территории лагерей в Сирии", - сказала Кузнецова.

"Мы видим этих малышей, видим, с какой радостью встречаются они со своими родственниками, мы следим за их успехами. Кто-то участвует в конкурсе талантов, кто-то едет в лагерь, кто-то участвует в конкурсе чтецов. Мы, конечно, радуемся за них - они теперь живут и видят мир", - заключила Кузнецова.

Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних россиян из Ирака и Сирии началась летом 2017 года, при детском омбудсмене была создана специальная комиссия. В период с декабря 2018 года из Республики Ирак удалось вернуть 122 российских ребенка, еще 8 детей возвращены из Сирийской Арабской Республики. В ходе последней поездки в Сирию 6-7 февраля были вывезены из лагеря Аль-Холь еще 35 российских детей, 26 из них уже возвращены на родину и переданы родственникам-опекунам, 9 детей в ближайшее время будут также доставлены в Россию после завершения оформления всех необходимых документов.