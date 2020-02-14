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Оберлендер скончается раньше, чем дело доведут до суда, уверен историк
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РИА Новости

Оберлендер скончается раньше, чем дело доведут до суда, уверен историк

18:31 14.02.2020
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© Фото предоставлено УФСБ по Краснодарскому краюЗдание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
© Фото предоставлено УФСБ по Краснодарскому краю
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Возможный участник расправы над ейскими детдомвцами в 1942 году Гельмут Оберлендер, вероятно, скончается раньше, чем его депортируют или дело передадут в суд, считает главный специалист - куратор научно-просветительских проектов Российского военно-исторического общества Константин Пахалюк.
Ранее Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера – бывшего переводчика зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
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По данным следствия, Оберлендер служил переводчиком в зондеркоманде СС-10 "а" под руководством доктора Курта Кристмана, на вооружении которой были мобильные газовые камеры.
"Ввиду возраста обвиняемого самый вероятный сценарий: он умрет до того, как его депортируют или тем более доведут дело до суда", - заявил Пахалюк.
По словам эксперта, Оберлендера должны депортировать, однако это потребует дополнительных решений, потому что пока непонятно, кто его готов принять.
"Логичным было бы его выдать России как соучастника убийств, совершенных Айнзацгруппой D, однако по политическим причинам вряд ли это будет сделано", - убежден Пахалюк.
Историк заключил, что особенно важным является тот факт, что дело пособника нацистов тянется очень давно.
Так, отметил Пахалюк, начиная с 1995 года канадское правительство три раза неудачно пыталось лишить его гражданства, а в 2017 году начался четвертый процесс. В итоге, к концу декабря 2019 года Верховный суд Канады отклонил апелляцию бывшего нациста.
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
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Биография Гельмута Оберлендера
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Гельмут ОберлендерСледственный комитет России (СК РФ)КанадаЕйскРоссияВ мире
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