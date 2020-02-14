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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-02-14T18:29+0300
https://ria.ru/20200214/1564798319.html
Руденя: в Верхневолжье откроют 30 "Точек роста"
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РИА Новости

Руденя: в Верхневолжье откроют 30 "Точек роста"

18:29 14.02.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиИгорь Руденя
Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 14 фев- РИА Новости. Порядка 30 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" планируется открыть в этом году в Тверской области, сообщает пресс-служба областного правительства..
Центры будут организованы в 29 муниципальных образованиях региона в рамках реализации в Верхневолжье национального проекта "Образование".
Кроме того, в рамках наципроекта предусмотрено внедрение инновацией в системе образования. Так, в этом году запланировано создание Центра цифрового образования "IT-куб" в Удомельском городском округе. Обучаться в Центре смогут не менее 800 детей.
По мнению губернатор области Игоря Рудени, для Тверской области реализация национального проекта "Образование" даёт возможность решить ряд ключевых вопросов развития региона.
"Первое направление – это обеспечение доступа к качественному образованию детей и молодёжи вне зависимости от места жительства, внедрение цифровых технологий в процесс обучения и воспитания", - сказал Руденя.
Пресс-служба напоминает, что в прошлом году первый "IT-куб" открыли в Твери, там школьники от 8 до 17 лет осваивают востребованные языки программирования, учатся писать приложения для мобильных устройств, работать с данными, создавать виртуальную реальность, самостоятельные виртуальные проекты. "IT-куб" включает семь основных направлений: "Программирование на Python" и "Программирование на Java", "Мобильная разработка", "VR/AR", "Системное администрирование", "Базовые навыки программирования", "Цифровая гигиена и работа с большими данными".
Новый формат занятий по Технологии
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Ещё одной высокотехнологичной площадкой для образования детей станет создание мобильного технопарка "Кванториум". Это позволит обучать технологиям будущего ребят из муниципальных образований Тверской области и проводить занятия по робототехнике, программированию, промышленному дизайну и другим направлениям.
Детский технопарк "Кванториум" в Твери создан в 2018 году на базе Тверского областного Центра юных техников. Здесь проходят занятия для почти тысячи тверских школьников в возрасте от 12 до 17 лет.
По инициативе губернатора в регионе реализуется образовательный проект "Нас пригласили в Кванториум". В 2019 году в нем приняли участие 3000 школьников из всех 42 муниципалитетов. Интерактивная программа рассчитана на учеников 7-х классов. Мероприятие проводится в формате квеста: ребята знакомятся с миром современных технологий, виртуальной и дополненной реальностью, учатся управлять роботами и квадрокоптерами, работать 3D-ручками.
Всего в Тверской области реализуется семь региональных составляющих национального проекта: "Современная школа", "Успех каждого ребёнка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Молодые профессионалы", "Учитель будущего", "Социальная активность".
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Общий объем финансирования проекта составляет более 1,3 миллиарда рублей из федерального, регионального и городского бюджетов.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьОбщество
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