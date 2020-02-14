Руденя: в Верхневолжье откроют 30 "Точек роста"

ТВЕРЬ, 14 фев- РИА Новости. Порядка 30 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" планируется открыть в этом году в Порядка 30 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" планируется открыть в этом году в Тверской области , сообщает пресс-служба областного правительства..

Центры будут организованы в 29 муниципальных образованиях региона в рамках реализации в Верхневолжье национального проекта "Образование".

Кроме того, в рамках наципроекта предусмотрено внедрение инновацией в системе образования. Так, в этом году запланировано создание Центра цифрового образования "IT-куб" в Удомельском городском округе. Обучаться в Центре смогут не менее 800 детей.

По мнению губернатор области Игоря Рудени, для Тверской области реализация национального проекта "Образование" даёт возможность решить ряд ключевых вопросов развития региона.

"Первое направление – это обеспечение доступа к качественному образованию детей и молодёжи вне зависимости от места жительства, внедрение цифровых технологий в процесс обучения и воспитания", - сказал Руденя.

Пресс-служба напоминает, что в прошлом году первый "IT-куб" открыли в Твери, там школьники от 8 до 17 лет осваивают востребованные языки программирования, учатся писать приложения для мобильных устройств, работать с данными, создавать виртуальную реальность, самостоятельные виртуальные проекты. "IT-куб" включает семь основных направлений: "Программирование на Python" и "Программирование на Java", "Мобильная разработка", "VR/AR", "Системное администрирование", "Базовые навыки программирования", "Цифровая гигиена и работа с большими данными".

Ещё одной высокотехнологичной площадкой для образования детей станет создание мобильного технопарка "Кванториум". Это позволит обучать технологиям будущего ребят из муниципальных образований Тверской области и проводить занятия по робототехнике, программированию, промышленному дизайну и другим направлениям.

Детский технопарк "Кванториум" в Твери создан в 2018 году на базе Тверского областного Центра юных техников. Здесь проходят занятия для почти тысячи тверских школьников в возрасте от 12 до 17 лет.

По инициативе губернатора в регионе реализуется образовательный проект "Нас пригласили в Кванториум". В 2019 году в нем приняли участие 3000 школьников из всех 42 муниципалитетов. Интерактивная программа рассчитана на учеников 7-х классов. Мероприятие проводится в формате квеста: ребята знакомятся с миром современных технологий, виртуальной и дополненной реальностью, учатся управлять роботами и квадрокоптерами, работать 3D-ручками.

Всего в Тверской области реализуется семь региональных составляющих национального проекта: "Современная школа", "Успех каждого ребёнка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Молодые профессионалы", "Учитель будущего", "Социальная активность".