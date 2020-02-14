Новую особую экономическую зону построят в Подмосковье

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Новая особая экономическая зона (ОЭЗ) "Максимиха" появится в Московской области. Об этом сообщил телеканал Новая особая экономическая зона (ОЭЗ) "Максимиха" появится в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства жилищной политики региона.

ОЭЗ "Максимиха" построят на юге городского округа Домодедово. Это позволит открыть порядка 30 тысяч дополнительных рабочих мест.

"В рамках проекта площадью более 2 гектаров планируется создать около 30 тысяч рабочих мест в сферах легкой, строительной, автомобилестроительной, пищевой промышленности, складского и сельского хозяйства, администрирования и управления, а также обслуживания и коммунальной инфраструктуры", – отметила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Новая экономическая зона расположится недалеко от трассы М4 "Дон", Каширского шоссе и аэропорта Домодедово. Строить "Максимиху" будут в несколько этапов: одну часть возведут до 2027 года, вторую – до 2034-го.