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Новости Подмосковья
2020-02-14T18:28+0300
https://ria.ru/20200214/1564798180.html
Новую особую экономическую зону построят в Подмосковье
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РИА Новости

Новую особую экономическую зону построят в Подмосковье

18:28 14.02.2020
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© РИА Новости / Алексей ДаничевКонвейер по сборке задней подвески автомобиля
Конвейер по сборке задней подвески автомобиля
© РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Новая особая экономическая зона (ОЭЗ) "Максимиха" появится в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства жилищной политики региона.
ОЭЗ "Максимиха" построят на юге городского округа Домодедово. Это позволит открыть порядка 30 тысяч дополнительных рабочих мест.
"В рамках проекта площадью более 2 гектаров планируется создать около 30 тысяч рабочих мест в сферах легкой, строительной, автомобилестроительной, пищевой промышленности, складского и сельского хозяйства, администрирования и управления, а также обслуживания и коммунальной инфраструктуры", – отметила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.
Новая экономическая зона расположится недалеко от трассы М4 "Дон", Каширского шоссе и аэропорта Домодедово. Строить "Максимиху" будут в несколько этапов: одну часть возведут до 2027 года, вторую – до 2034-го.
Благодаря ОЭЗ Подмосковье сможет заинтересовать новых инвесторов и поставщиков южного направления.
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Новости ПодмосковьяИнна ФедотоваМосковская область (Подмосковье)
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