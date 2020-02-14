В Якутии исключили коронавирус у всех обратившихся за помощью людей

ЯКУТСК, 14 фев – РИА Новости. Анализы на коронавирус у оставшихся 9 из 22 обратившихся к медикам якутян отрицательные, сообщила журналистам министр здравоохранения республики Елена Борисова.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 12 февраля всего за медпомощью с признаками острой респираторной вирусной инфекции обратились 22 человека, прибывших в Якутию из КНР и стран Юго-Восточной Азии. По данным минздрава, анализы у 13 из них оказались отрицательными, девять человек ожидали результаты.
В пятницу глава ведомства рассказала об итогах лабораторных исследований.
"Сегодня ситуация по коронавирусу в республике стабильная. За последние два дня не было новых обращений. На данный момент все анализы исследованы. Они все отрицательные на коронавирус", - сказала Борисова.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса