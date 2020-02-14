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Пелоси считает сотрудничество с Китаем в сфере мобильных сетей опасным
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РИА Новости

Пелоси считает сотрудничество с Китаем в сфере мобильных сетей опасным

18:20 14.02.2020 (обновлено: 18:23 14.02.2020)
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Архивное фото
МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси считает опасным сотрудничество с Китаем в сфере развития мобильных сетей нового поколения.
"Я считаю, что китаифицировать 5G - это действительно опасно", - сказала она, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
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"Это была бы самая вероломная агрессия - позволить автократическому правительству, которое не разделяет наши ценности, доминировать в 5G", - добавила Пелоси.
Администрация США обвиняет китайскую компанию Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой Китая и возможной слежке за клиентами. Также Штаты убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G.
Минторг США в мае внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Впоследствии США предоставляли Huawei отсрочки, разрешив приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов. Так, в ноябре США в очередной раз продлили на три месяца разрешение американским компаниям на бизнес с китайской Huawei.
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Нэнси ПелосиHuawei TechnologiesКитайСШАВ мире
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