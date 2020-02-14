Пелоси считает сотрудничество с Китаем в сфере мобильных сетей опасным

"Я считаю, что китаифицировать 5G - это действительно опасно", - сказала она, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Это была бы самая вероломная агрессия - позволить автократическому правительству, которое не разделяет наши ценности, доминировать в 5G", - добавила Пелоси.

Минторг США в мае внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Впоследствии США предоставляли Huawei отсрочки, разрешив приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновлений программного обеспечения существующих телефонов. Так, в ноябре США в очередной раз продлили на три месяца разрешение американским компаниям на бизнес с китайской Huawei.