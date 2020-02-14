Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T18:20+0300
https://ria.ru/20200214/1564797637.html
Пекин ввел 14-дневный карантин для всех возвращающихся в город
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564774765_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_d3fd12d97f5a56501fb0251939e669ca.jpg
РИА Новости

Пекин ввел 14-дневный карантин для всех возвращающихся в город

18:20 14.02.2020
508
© REUTERS / China Daily Дезинфекция улицы в Пекине
Дезинфекция улицы в Пекине
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пекин ввел 14-дневный карантин для всех возвращающихся в столицу после 14 февраля, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Начиная с сегодняшнего дня, все возвращающиеся в Пекин должны находиться под наблюдением в течение 14 дней, дома или централизованно. Те, кто откажется от наблюдения и других мер по профилактике и контролю, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом", - говорится в сообщении телевидения в Weibo.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
211100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗПекинКитайУханьВ мире
Рекомендуем
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с жителями общины Аньхуа в Пекине
Си Цзиньпин поручил укрепить работу по профилактике эпидемий
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
ВОЗ просит Китай предоставить данные о заражении врачей коронавирусом
Люди в защитных медицинских масках
В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 67 человек
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси
Пелоси считает сотрудничество с Китаем в сфере мобильных сетей опасным
Санитарно-контрольный пункт в Ухани, КНР
В Китае число жертв коронавируса достигло 1523 человек
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин призвал совершенствовать систему медицинского страхования
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Си Цзиньпин поручил издать закон о биологической безопасности
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведеву доложили о мерах по предупреждению завоза коронавируса
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
СМИ: в Шанхае вылеченные от коронавируса решили сдать кровь больным
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
В КНР сформирована 21 новая медбригада для лечения тяжелобольных
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
Минздрав Египта объявил о первом случае заражения коронавирусом
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
В Якутии исключили коронавирус у всех обратившихся за помощью людей
Прохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР
Ученый оценил прогноз ВОЗ о заражении коронавирусом двух третей людей
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Джек Ма пожертвовал деньги на разработку лекарств против коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая
06:27Из Китая в Благовещенск организуют три временных транспортных коридора
06:22Стало известно, почему тускнеет знаменитый "Крик" Эдварда Мунка
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
Лента новостейМолния