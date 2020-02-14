Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T19:32+0300
https://ria.ru/20200214/1564797549.html
ФАС предложила предустанавливать только популярное российское ПО
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564064015_0:218:3016:1915_1036x0_80_0_0_c1f1fc60922c4fce1d5c1278e7d4f36c.jpg
РИА Новости

ФАС предложила предустанавливать только популярное российское ПО

18:17 14.02.2020 (обновлено: 19:32 14.02.2020)
239
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПереписка в чате социальной сети
Переписка в чате социальной сети
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Переписка в чате социальной сети. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Отечественное программное обеспечение (ПО), которое войдет в список для предустановки на смартфоны, компьютеры и Smart-TV, должно быть популярным и обеспечивать формирование приоритета традиционных российских духовно-нравственных ценностей, говорится в проекте постановления, которое опубликовано на портале regulation.gov.ru.
Президент РФ Владимир Путин в декабре прошлого года подписал закон о запрете продажи с 1 июля 2020 года электронной техники, например, смартфонов и компьютеров, без предустановленного российского ПО. В январе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ разработала концепцию проекта постановления по предустановке отечественного программного обеспечения на определенные виды техники. Производители электроники просят об отсрочке вступления норм в силу.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
15 января, 13:00Послание президента России Федеральному собранию
Путин призвал осуществлять нацпроекты на отечественном ПО
Проект постановления разработан ФАС РФ, он регламентирует порядок предварительной установки российских программ на технически сложные товары.
"Программы для электронных вычислительных машин должны обеспечивать значимые для потребителя потребительские свойства технически сложного товара: высокая популярность приложения, включающая в себя следующие показатели: не менее 100 тысяч скачиваний программного обеспечения в месяц, не менее 100 тысяч уникальных пользователей в месяц", - говорится в документе.
Кроме того, приложения должны обеспечивать высокую социальную значимость при распространении сервисов и информации, а также "формирование приоритета традиционных российских духовно-нравственных ценностей". Одновременно ПО должно обеспечивать безопасность и защиту потребителей.
Первый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
15 января, 14:44Послание президента России Федеральному собранию
В ОП назвали революционными предложения Путина по технологиям
2251006
Обсудить 4
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Владимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Смартфон
Предустановка российского ПО на гаджеты может начаться с поисковиков
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа
"Аэрофлот" назвал плюсы от приостановки поставок Boeing 737MAX
Конституция Российской Федерации
В МИД Франции оценили ситуацию с поправками в Конституцию в России
Президент России Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Эксперт: поднятая Путиным тема "мамы и папы" вызывает расхождения в ЕС
Американский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре
Эксперт рассказал о судьбе американских войск в Афганистане
Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская
Эксперт оценил предложенные Касперской поправки в Конституцию
Петр Толстой на пресс-конференции по итогам участия российской делегации в зимней сессии ПАСЕ
Толстой оценил стоимость проведения голосования по Конституции
Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом "Минска-2"
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
"Роскосмос" назвал информацию об отставке Рогозина слухами и домыслами
Сотрудник службы переписи населения проводит перепись хозяйки и смотрителя алтайского домашнего центра-музея в селе Чемал в республике Алтай
В Минпромторге прокомментировали ситуацию с планшетами для переписи
Солдат Президентского полка со специальным экземпляром Конституции РФ
В РПЦ поддержали идею о поправке в Конституцию по защите семьи
Певец Филипп Киркоров
Киркоров не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за клипа
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым
Здание Центрального банка РФ
В ЦБ рассказали банкам, как не допустить утечки данных клиентов
Олег Дерипаска
Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая
06:27Из Китая в Благовещенск организуют три временных транспортных коридора
06:22Стало известно, почему тускнеет знаменитый "Крик" Эдварда Мунка
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
Лента новостейМолния