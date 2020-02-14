ФАС предложила предустанавливать только популярное российское ПО

"Программы для электронных вычислительных машин должны обеспечивать значимые для потребителя потребительские свойства технически сложного товара: высокая популярность приложения, включающая в себя следующие показатели: не менее 100 тысяч скачиваний программного обеспечения в месяц, не менее 100 тысяч уникальных пользователей в месяц", - говорится в документе.