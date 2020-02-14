Эксперт рассказал о судьбе американских войск в Афганистане

Американский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре

© AP Photo / Rahmat Gul Американский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. США в ближайшей перспективе уйдут из Афганистана , считает генерал армии, вице-президент Российского совета по международным делам, бывший посол России в Индии Вячеслав Трубников.

США и радикальное движение " Талибан " продвинулись в согласовании сокращения насилия в Афганистане на семь дней, сообщил в четверг глава Пентагона Марк Эспер

Позже госсекретарь США Майк Помпео заявил, что за последние несколько дней США и "Талибан" достигли "довольно значительного прорыва" в переговорах. По словам Помпео, президент США Дональд Трамп распорядился продолжать переговоры, при этом Вашингтон ожидает существенного сокращения насилия, чтобы приступить к дальнейшему обсуждению при участии всех афганцев.

Комментируя эти переговоры, Трубников сказал РИА Новости, что "это процесс, пожалуй, это его очередная фаза".

"Но всё-таки дело идёт к тому, что американцы уйдут оттуда в ближайшей перспективе, на мой взгляд, потому что они несут достаточно серьёзные потери, и это будет продолжаться, пока они не уйдут. Они оставят там, наверное, пару баз и все, а так им пора оттуда уходить", - отметил эксперт.

При этом переговоры, по его мнению, будут продолжаться. "Они даже к какому-то решению придут, но дело вот в чем: переговоры с талибами без Кабула? Большой вопрос - Кабул будет протестовать. С Кабулом без талибов - талибам будет наплевать на эти переговоры", - подчеркнул он.

США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.