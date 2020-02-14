Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T18:15+0300
https://ria.ru/20200214/1564797496.html
Эксперт рассказал о судьбе американских войск в Афганистане
https://cdn23.img.ria.ru/images/154344/22/1543442284_0:46:5417:3093_1036x0_80_0_0_daf697ddc2496207005f2ee72441ca63.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал о судьбе американских войск в Афганистане

18:15 14.02.2020
1730
© AP Photo / Rahmat GulАмериканский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре
Американский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. США в ближайшей перспективе уйдут из Афганистана, считает генерал армии, вице-президент Российского совета по международным делам, бывший посол России в Индии Вячеслав Трубников.
США и радикальное движение "Талибан" продвинулись в согласовании сокращения насилия в Афганистане на семь дней, сообщил в четверг глава Пентагона Марк Эспер.
Сорок лет с момента ввода советских войск в Афганистан. Архивные кадры
25 декабря 2019, 10:26
Сорок лет с момента ввода советских войск в Афганистан. Архивные кадры12 декабря 1979 года руководством СССР было принято решение о вводе в Афганистан советских войск. И уже утром 25 декабря на Кабульском аэродроме высадились десантники 350-го гвардейского парашютно-десантного полка под командованием подполковника Георгия Шпака.
Позже госсекретарь США Майк Помпео заявил, что за последние несколько дней США и "Талибан" достигли "довольно значительного прорыва" в переговорах. По словам Помпео, президент США Дональд Трамп распорядился продолжать переговоры, при этом Вашингтон ожидает существенного сокращения насилия, чтобы приступить к дальнейшему обсуждению при участии всех афганцев.
Комментируя эти переговоры, Трубников сказал РИА Новости, что "это процесс, пожалуй, это его очередная фаза".
"Но всё-таки дело идёт к тому, что американцы уйдут оттуда в ближайшей перспективе, на мой взгляд, потому что они несут достаточно серьёзные потери, и это будет продолжаться, пока они не уйдут. Они оставят там, наверное, пару баз и все, а так им пора оттуда уходить", - отметил эксперт.
Американский военный вертолет CH-47 Chinook на севере Афганистана
23 сентября 2019, 11:20
Спецслужбы США причастны к переброске боевиков в Афганистан, заявили в ФСБ
При этом переговоры, по его мнению, будут продолжаться. "Они даже к какому-то решению придут, но дело вот в чем: переговоры с талибами без Кабула? Большой вопрос - Кабул будет протестовать. С Кабулом без талибов - талибам будет наплевать на эти переговоры", - подчеркнул он.
США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.
В середине января сообщалось, что талибы передали Халилзаду документ с предложениями по установлению временного режима прекращения огня в Афганистане сроком от семи до десяти дней. Представитель политофиса талибов в Катаре подтвердил возобновление переговоров между афганским радикальным движением и американской делегацией во главе с Халилзадом.
Генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) Джон Сопко
28 января, 19:42
США потратили на восстановление Афганистана почти $137 миллиардов
5150013
Обсудить 1
Залмай ХалилзадМинистерство обороны СШААфганистанТалибанСШАВ мире
Рекомендуем
Дональд Трамп во время встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином
СМИ: Мун Чжэ Ин рассчитывает до 15 апреля провести встречу с Трампом
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро заявил, что от Бразилии исходит террористическая угроза
Полиция в Афганистане
Пять детей погибли после взрыва на севере Афганистана
Президент США Дональд Трамп
Сенат США одобрил резолюцию по ограничению полномочий Трампа по Ирану
Американские военнослужащие в Афганистане
В НАТО рассказали, при каком условии изменят число войск в Афганистане
Полиция Нидерландов
В офис нидерландской компании пришло еще одно письмо со взрывчаткой
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым
Строительство газопровода Северный поток-2
Глава OMV прокомментировал строительство "Северного потока — 2"
Глава Пентагона Марк Эспер
США обсудили с талибами сокращение насилия в Афганистане на семь дней
Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом "Минска-2"
Космодром Байконур
Ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась в космосе
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро предрек Гуаидо тюрьму
Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне
В МИД Британии прокомментировали слова Путина о "маме и папе"
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал сенат не принимать резолюцию против войны с Ираном
Строительство Белорусской АЭС
Эксперт прокомментировал ситуацию с БелАЭС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая
06:27Из Китая в Благовещенск организуют три временных транспортных коридора
06:22Стало известно, почему тускнеет знаменитый "Крик" Эдварда Мунка
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
Лента новостейМолния