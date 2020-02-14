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2020-02-14T18:13+0300
https://ria.ru/20200214/1564797381.html
В ДНР заявили об обстреле окраины Горловки со стороны силовиков
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РИА Новости

В ДНР заявили об обстреле окраины Горловки со стороны силовиков

18:13 14.02.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в пятницу окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сегодня в 17.10 (совпадает с мск.) вооруженные формирования Украины произвели обстрел из минометов калибром 82 миллиметра населенный пункт Гольмовский, расположенный на окраине Горловки. Всего выпущено 10 мин калибром 82 миллиметра",- заявил представитель ведомства.
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В свою очередь глава администрации города Иван Приходько отметил, что обстрелу подвергся и поселок Зайцево. Было зафиксировано прямое попадание в крышу дома, информация о пострадавших уточняется.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККИван ПриходькоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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