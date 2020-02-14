В ДНР заявили об обстреле окраины Горловки со стороны силовиков

"Сегодня в 17.10 (совпадает с мск.) вооруженные формирования Украины произвели обстрел из минометов калибром 82 миллиметра населенный пункт Гольмовский, расположенный на окраине Горловки. Всего выпущено 10 мин калибром 82 миллиметра",- заявил представитель ведомства.

В свою очередь глава администрации города Иван Приходько отметил, что обстрелу подвергся и поселок Зайцево. Было зафиксировано прямое попадание в крышу дома, информация о пострадавших уточняется.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.