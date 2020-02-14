В Якутске экстремал вморозил себя в ледяное сердце ради любимой

ЯКУТСК, 14 фев – РИА Новости. Экстремал из Экстремал из Калининграда Олег Резанов сделал супруге подарок ко Дню святого Валентина , пролежав в Якутске 12 минут и 52 секунды под снегом в ледяной чаше в форме сердца.

На своей странице "ВКонтакте" Резанов, известный как "Повелитель холода", пишет, что установил 12 мировых рекордов выживания в холоде. В конце марта 2019 года он прыгнул с парашютом в Якутии в одних шортах.

В День всех влюбленных на территории городского Ледового парка Резанов на глазах у собравшихся жителей Якутска пролежал под снегом в ледяной чаше в форме сердца 12 минут и 52 секунды. Событие произошло при температуре воздуха минус 35 градусов. За происходящим вместе с остальными следили сотрудники МЧС

"Это посвящается моей супруге Ирине. Она мужественная женщина, не каждая сможет это выдержать", - сказал он журналистам.