Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T20:29+0300
https://ria.ru/20200214/1564797303.html
В Якутске экстремал вморозил себя в ледяное сердце ради любимой
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564796475_0:47:900:553_1036x0_80_0_0_aebb5c33bed7d33cf77ceb166a1c5f2a.jpg
РИА Новости

В Якутске экстремал вморозил себя в ледяное сердце ради любимой

18:12 14.02.2020 (обновлено: 20:29 14.02.2020)
7714
ЯКУТСК, 14 фев – РИА Новости. Экстремал из Калининграда Олег Резанов сделал супруге подарок ко Дню святого Валентина, пролежав в Якутске 12 минут и 52 секунды под снегом в ледяной чаше в форме сердца.
На своей странице "ВКонтакте" Резанов, известный как "Повелитель холода", пишет, что установил 12 мировых рекордов выживания в холоде. В конце марта 2019 года он прыгнул с парашютом в Якутии в одних шортах.
В День всех влюбленных на территории городского Ледового парка Резанов на глазах у собравшихся жителей Якутска пролежал под снегом в ледяной чаше в форме сердца 12 минут и 52 секунды. Событие произошло при температуре воздуха минус 35 градусов. За происходящим вместе с остальными следили сотрудники МЧС.
"Это посвящается моей супруге Ирине. Она мужественная женщина, не каждая сможет это выдержать", - сказал он журналистам.
На своей странице в Instagram 47-летний экстремал опубликовал фотографии во время пребывания в Якутске.
Самец панды по кличке Жуи раскрашивает валентинку для своей избранницы панды Диндин в Московском зоопарке. Стоп-кадр видео
13 февраля, 16:53
В московском зоопарке самец панды сделал валентинку для своей подруги
3721245
Обсудить 3
День святого ВалентинаМЧС России (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияКалининградЯкутскОбщество
Рекомендуем
Молодая пара в кровати
Ученые рассказали о связи секса с развитием рака
Грозная Балтика
В Польше проходит акция против строительства канала в Балтийском море
Космодром Байконур
Ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась в космосе
Москва-река и дом на Котельнической набережной в Москве
В РАН объявили о завершении зимы в Москве
Видеоблогер Юрий Дудь во время интервью
В Минздраве оценили фильм Дудя о ВИЧ
Измерение артериального давления
Немецкий кардиолог рассказал, как снизить давление без таблеток
Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне
В МИД Британии прокомментировали слова Путина о "маме и папе"
Исполнительный директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн. 2010 год
Американский банкир предложил России способ уничтожить США
Дезинфекция улицы в Пекине
В Египте коронавирус нашли у носителя инфекции без симптомов болезни
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым
Медицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин выразил Зеленскому соболезнования из-за гибели украинцев в ДТП
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин указал Зеленскому на недопустимость искажения правды о войне
Телеведущий Павел Воля и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева назвала главный недостаток жизни в США
Телеведущий Иван Ургант
Накричавшая на таксиста тренер оценила пародию Урганта
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая
06:27Из Китая в Благовещенск организуют три временных транспортных коридора
06:22Стало известно, почему тускнеет знаменитый "Крик" Эдварда Мунка
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
Лента новостейМолния