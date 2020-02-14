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Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США
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РИА Новости

Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США

18:26 14.02.2020 (обновлено: 23:53 14.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.
Издание Financial Times ранее в пятницу опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC (управление по контролю за иностранными активами Минфина США) адвокатам Дерипаски. В этом письме OFAC изложило основания, на которых оно ввело в 2018 году санкции против бизнесмена. Дерипаска добивается в американском суде их снятия, утверждая, что преследование несправедливо и незаконно.
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В письме перечислены шесть оснований, причем все с формулировкой "согласно сообщениям". Их источник не указан. Так, Минфин США утверждает, что Дерипаска в 2016 году, "согласно сообщениям, был идентифицирован как одно из лиц, которые владеют активами и отмывают денежные средства в интересах президента России Владимира Путина".
Обвинения в отмывании денег Дерипаска назвал голословными, заявив РИА Новости, что введенные против него американские санкции являются политическими.
"Какие деньги? Он мне ручку на десять минут не доверил", — написал бизнесмен позднее в своем телеграм-канале.
Летом 2009 года жители города Пикалево в Ленинградской области из-за последствий конфликта между разделенными в ходе акционирования градообразующими предприятиями перекрывали федеральную трассу. Тогда проблемы пришлось решать лично Путину, в присутствии которого был подписан договор между предприятиями. Для подписания документа Путин вручил свою ручку Дерипаске, однако затем потребовал ее вернуть.
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Financial TimesЭкономикаВладимир ПутинОлег ДерипаскаСША
Популярные комментарии
"Согласно сообщениям" Дерипаска отмывал деньги семьи Байдена через Порошенко. Требую внести эту информацию в доклад OFAC и на основании этого ввести санкции против Украины.
14 февраля, 19:25
Jora J
542010013
Наглая русофобская клевета. У Путина уже 20 лет нет денег даже прицеп «Скиф» поменять. Он такой же нищий, как и ещё 60 миллионов россиян при его правлении.
14 февраля, 20:14
BCBlack Cap
111611130
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