Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российский миллиардер Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.

Издание Financial Times ранее в пятницу опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC (управление по контролю за иностранными активами Минфина США) адвокатам Дерипаски. В этом письме OFAC изложило основания, на которых оно ввело в 2018 году санкции против бизнесмена. Дерипаска добивается в американском суде их снятия, утверждая, что преследование несправедливо и незаконно.

В письме перечислены шесть оснований, причем все с формулировкой "согласно сообщениям". Их источник не указан. Так, Минфин США утверждает, что Дерипаска в 2016 году, "согласно сообщениям, был идентифицирован как одно из лиц, которые владеют активами и отмывают денежные средства в интересах президента России Владимира Путина".

Обвинения в отмывании денег Дерипаска назвал голословными, заявив РИА Новости, что введенные против него американские санкции являются политическими.

"Какие деньги? Он мне ручку на десять минут не доверил", — написал бизнесмен позднее в своем телеграм-канале.