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2020-02-14T20:47+0300
https://ria.ru/20200214/1564796886.html
Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым
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РИА Новости

Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым

18:04 14.02.2020 (обновлено: 20:47 14.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после встречи с Сергеем Лавровым в Мюнхене.

"Помпео вышел от Лаврова, громко произнеся на весь коридор "Good luck". Стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции так и ахнули. Мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее", — написала Захарова в Facebook.

Ранее источник в российской делегации на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил РИА Новости, что у Лаврова и Помпео состоялась краткая встреча.
Мюнхенская конференция по безопасности открылась в 56-й раз. В мероприятии принимают участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств. Российскую делегацию возглавляет Лавров.
Конференция изначально с 1963 года проходила как "заседание представителей оборонных ведомств" стран НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей.
В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике, при этом конференция остается важным и относительно нейтральным местом для встреч мировых лидеров.
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Майк ПомпеоМария ЗахароваМюнхенская конференция по безопасностиРоссияМюнхенСШАВ мире
Популярные комментарии
МИД на брифингах уже давно перешёл на сообщения по мелочам, сожаления и стирку грязного белья.
14 февраля, 18:47
АБАлександр Буйчик
75203247
Смотря в каком контексте это сказано. Например, ему сказали: "мы докажем, что вы в Сирии снабжаете оружием боевиков" , а тот, уходя: "Good luck" )))
14 февраля, 18:43
Вася Васильев
522233835
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