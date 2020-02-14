Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым

"Помпео вышел от Лаврова, громко произнеся на весь коридор "Good luck". Стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции так и ахнули. Мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее", — написала Захарова в Facebook .

Ранее источник в российской делегации на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил РИА Новости, что у Лаврова и Помпео состоялась краткая встреча.

Мюнхенская конференция по безопасности открылась в 56-й раз. В мероприятии принимают участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств. Российскую делегацию возглавляет Лавров.

Конференция изначально с 1963 года проходила как "заседание представителей оборонных ведомств" стран НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей.