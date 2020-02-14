Путин указал Зеленскому на недопустимость искажения правды о войне

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.
"В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчеркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны", - говорится в сообщении.
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