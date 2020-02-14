Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T18:04+0300
https://ria.ru/20200214/1564796861.html
Путин указал Зеленскому на недопустимость искажения правды о войне
https://cdn24.img.ria.ru/images/156082/45/1560824562_241:0:2984:1543_1036x0_80_0_0_e9a81235d53cc53a98a334f09d36ddc4.jpg
РИА Новости

Путин указал Зеленскому на недопустимость искажения правды о войне

18:04 14.02.2020
5441
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
 Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.
"В контексте предстоящего 75-летия Великой Победы с российской стороны подчеркнут вклад всех народов СССР в разгром нацистской Германии и указано на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны", - говорится в сообщении.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
7 декабря 2019, 20:48
МИД 11 стран осудили искажение итогов Второй мировой войны
9810101
Обсудить 3
Вторая мировая война (1939-1945)Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияСССРУкраинаВ мире
Рекомендуем
Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом "Минска-2"
Встреча лидеров нормандской четверки
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым
Военнослужащие в Донбассе
В Киеве оценили "12 шагов" по урегулированию ситуации на Украине
Калининградец Олег Резанов во время прохождения испытания холодом в ледовом парке в Якутске
В Якутске экстремал вморозил себя в ледяное сердце ради любимой
Видеоблогер Юрий Дудь во время интервью
В Минздраве оценили фильм Дудя о ВИЧ
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Зеленский обсудили вопросы разведения сил в Донбассе
Федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер
Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права
Космодром Байконур
Ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась в космосе
Свадьба альпак в зоопарке Пензы
Пензенский зоопарк в День влюбленных провел "свадьбу" альпак
Флаг Армении
РФ выделила 2,8 миллиона долларов на развитие двух областей Армении
Молодая пара в кровати
Ученые рассказали о связи секса с развитием рака
Дезинфекция улицы в Пекине
В Египте коронавирус нашли у носителя инфекции без симптомов болезни
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский заявил, что любви нет
Иван Голунов на конференции ОБСЕ Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий
Голунов получил письмо с извинениями от прокуратуры
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая
06:27Из Китая в Благовещенск организуют три временных транспортных коридора
06:22Стало известно, почему тускнеет знаменитый "Крик" Эдварда Мунка
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
Лента новостейМолния