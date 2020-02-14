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Huawei назвала обвинения минюста США политическим преследованием
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РИА Новости

Huawei назвала обвинения минюста США политическим преследованием

18:01 14.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтенд компании Huawei
Стенд компании Huawei
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Стенд компании Huawei . Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Китайская технологическая корпорация Huawei назвала новые обвинения министерства юстиции США политическим преследованием, говорится в пресс-релизе компании.
"Это политическое преследование, простое и понятное. ... Эти обвинения не раскрывают ничего нового. ... Министерство юстиции США вновь рассматривает ранее разрешенные гражданские дела как уголовные. Это избирательное, политически мотивированное применение закона, противоречащее общим судебным нормам. ... Ни один из наших продуктов или технологий не был разработан в результате кражи коммерческой тайны", - отмечается в сообщении.
Стенд компании Huawei
10 октября 2019, 05:43
США могут разрешить ряду своих компаний сотрудничать с Huawei, пишут СМИ
Ранее власти США предъявили новые обвинения китайской компании Huawei и ее финдиректору Мэн Ваньчжоу в связи с предполагаемым "преступным захватом собственности" этой компанией. В обвинительном заключении отмечается, что Huawei с 2000 года занималась "незаконным и преднамеренным присвоением интеллектуальной собственности" в США.
Представитель МИД КНР Гэн Шуан во время онлайн-брифинга в пятницу призвал США немедленно прекратить оказывать необоснованное давление на китайские предприятия, включая Huawei.
Китайская Huawei с мая прошлого года находится в "черном списке" США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов. Министерство торговли США в четверг отложило введение ограничений в отношении Huawei до 1 апреля 2020 года.
США обвиняют Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами и убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. Китайская компания заявляет, что обвинения не обоснованы, политически мотивированы и нарушают принципы рыночной конкуренции.
Павильон компании Huawei на международной выставке информационных и коммуникационных технологий в Москве
13 февраля, 21:59
Власти США предъявили новые обвинения Huawei и ее финдиректору
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Гэн ШуанМинистерство юстиции СШАHuawei TechnologiesСШАВ мире
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