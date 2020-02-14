Huawei назвала обвинения минюста США политическим преследованием

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Китайская технологическая корпорация Китайская технологическая корпорация Huawei назвала новые обвинения министерства юстиции США политическим преследованием, говорится в пресс-релизе компании.

"Это политическое преследование, простое и понятное. ... Эти обвинения не раскрывают ничего нового. ... Министерство юстиции США вновь рассматривает ранее разрешенные гражданские дела как уголовные. Это избирательное, политически мотивированное применение закона, противоречащее общим судебным нормам. ... Ни один из наших продуктов или технологий не был разработан в результате кражи коммерческой тайны", - отмечается в сообщении.

Ранее власти США предъявили новые обвинения китайской компании Huawei и ее финдиректору Мэн Ваньчжоу в связи с предполагаемым "преступным захватом собственности" этой компанией. В обвинительном заключении отмечается, что Huawei с 2000 года занималась "незаконным и преднамеренным присвоением интеллектуальной собственности" в США.

Представитель МИД КНР Гэн Шуан во время онлайн-брифинга в пятницу призвал США немедленно прекратить оказывать необоснованное давление на китайские предприятия, включая Huawei.

Китайская Huawei с мая прошлого года находится в "черном списке" США, что перекрывает ей путь к покупке американских компонентов и технологий. Однако с тех пор США уже несколько раз предоставляли Huawei отсрочки по санкциям, разрешая приобретать товары американского производства для поддержания сетей и обновления программного обеспечения существующих телефонов. Министерство торговли США в четверг отложило введение ограничений в отношении Huawei до 1 апреля 2020 года.