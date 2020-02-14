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Житель Кабардино-Балкарии ранил в голову семилетнюю девочку из ружья
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РИА Новости

Житель Кабардино-Балкарии ранил в голову семилетнюю девочку из ружья

18:00 14.02.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичМужчина с ружьем
Мужчина с ружьем
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина с ружьем. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 14 фев – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии проводят проверку по факту огнестрельного ранения семилетней девочки, которую ранил местный житель, утверждающий, что стрелял из ружья в воздух, чтобы разогнать стаю бродячих собак, сообщает региональное СУ СК.
"Согласно материалам, вечером 13 февраля в селении Залукокоаже семилетняя девочка шла в сопровождении матери. Женщина услышала громкий хлопок, после чего ребенок заплакал, а она увидела, что голова дочери в крови", - говорится в сообщении.
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Ребенка незамедлительно доставили в медицинское учреждение, где рентген показал наличие пули в мягких тканях головы. Девочке экстренно была проведена хирургическая операция, в ходе которой была извлечена пуля калибра 7,62 миллиметра.
"Проведенными мероприятиями было установлено, что выстрел из охотничьего карабина произвел местный житель, 1972 года рождения, который, по его утверждению, стрелял в воздух с целью разогнать стаю бродячих псов", - отмечает ведомство.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, назначено проведение баллистической, а также медицинской экспертизы для определения вреда, причиненного здоровью ребенка.
"По результатам проверки действиям стрелявшего будет дана правовая оценка", - подчеркивает СУ СК.
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Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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