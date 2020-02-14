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Пираты захватили контейнеровоз у берегов Нигерии
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РИА Новости

Пираты захватили контейнеровоз у берегов Нигерии

17:59 14.02.2020
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© РИА Новости / Щербаков / Перейти в фотобанкНигерия
Нигерия
© РИА Новости / Щербаков
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Нигерия. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 14 фев - РИА Новости. Контейнеровоз датской компании Maersk Tema захвачен пиратами примерно в 300 километрах от Нигерии, сообщает финское издание Iltalehti со ссылкой на сайт судоходной навигации Fleetmon.
"В пятницу утром пиратам удалось подняться на борт датского контейнеровоза Maersk Tema примерно в 300 километрах от нигерийского побережья. По крайней мере, два пирата смогли попасть на корабль", - говорится в сообщении.
Нигерия
13 февраля, 05:25
Число жертв нападения в Нигерии возросло до 21 человека
Экипаж, как сообщается, укрылся в одной из кают.
По данным сайта, поблизости других кораблей нет.
По данным финского издания, на контейнеровозе включена система AIS (Automatic Identification System), которая показывает, что судно стоит на месте.
Корабль направляется из порта Пуэнт-Нуар в Конго в Нигерию.
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