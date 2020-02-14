Пираты захватили контейнеровоз у берегов Нигерии

"В пятницу утром пиратам удалось подняться на борт датского контейнеровоза Maersk Tema примерно в 300 километрах от нигерийского побережья. По крайней мере, два пирата смогли попасть на корабль", - говорится в сообщении.
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Экипаж, как сообщается, укрылся в одной из кают.
По данным сайта, поблизости других кораблей нет.
По данным финского издания, на контейнеровозе включена система AIS (Automatic Identification System), которая показывает, что судно стоит на месте.
Корабль направляется из порта Пуэнт-Нуар в Конго в Нигерию.