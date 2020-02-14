Не верю! Лиза Пескова про фейки, медбрат-убийца, 5 лет за пранк

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Не верю! Не верю! Лиза Пескова про фейки, медбрат-убийца, 5 лет за пранк

Что было фейком, а что правдой - в подкасте "Не верю!" оценивает Лиза Пескова (сама - жертва фейка). В новом эпизоде разбираемся: зачем медбрат из Перми писал о том, что убивал пациентов? Нужно ли сажать пранкеров, устроивших панику в московском метро? Кто запустил фейк про "обнуление сроков" после поправок в Конституцию?