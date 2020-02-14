Не верю! Лиза Пескова про фейки, медбрат-убийца, 5 лет за пранк

Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
02:30 Медбрат, писавший об убийствах пациентов. Насколько он психически здоров, и мог ли навредить людям
09:30 Что Лиза Пескова имела в виду, написав пост про ЕР
12:30 Конституция. Что же там все-таки меняют? И может ли быть "обнуление" сроков (которое все опровергают)?
15:32 За пранк о коронавирусе грозит 5 лет тюрьмы. Как стоит наказывать за розыгрыши
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Эксперты эпизода Елизавета Пескова, Павел Салин, Артём Французов, Алексей Бобров
Монтаж Андрея Темнова
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