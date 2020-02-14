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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
2020-02-14T18:00+0300
https://ria.ru/20200214/1564796511.html
Не верю! Лиза Пескова про фейки, медбрат-убийца, 5 лет за пранк
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564796412_3:0:638:357_1036x0_80_0_0_bf3ebab6ed81d79e4a4341e52fa29c04.jpg
РИА Новости

Не верю! Лиза Пескова про фейки, медбрат-убийца, 5 лет за пранк

18:00 14.02.2020
105
Не верю!
Не верю! Лиза Пескова про фейки, медбрат-убийца, 5 лет за пранк
Вчера, 18:00
Что было фейком, а что правдой - в подкасте "Не верю!" оценивает Лиза Пескова (сама - жертва фейка). В новом эпизоде разбираемся: зачем медбрат из Перми писал о том, что убивал пациентов? Нужно ли сажать пранкеров, устроивших панику в московском метро? Кто запустил фейк про "обнуление сроков" после поправок в Конституцию?
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
02:30 Медбрат, писавший об убийствах пациентов. Насколько он психически здоров, и мог ли навредить людям
09:30 Что Лиза Пескова имела в виду, написав пост про ЕР
12:30 Конституция. Что же там все-таки меняют? И может ли быть "обнуление" сроков (которое все опровергают)?
15:32 За пранк о коронавирусе грозит 5 лет тюрьмы. Как стоит наказывать за розыгрыши
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