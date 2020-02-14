Руденко обсудил с послом Франции ситуацию на пространстве СНГ

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко обсудил с послом Франции в Москве Пьером Леви ситуацию на пространстве СНГ, в том числе реализацию решений прошедшего в декабре в Париже "нормандского саммита", говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как сообщили в МИД РФ, Руденко принял Леви 14 февраля.
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"В ходе беседы обсуждалась ситуация на пространстве СНГ, в т.ч. ход реализации решений "нормандского саммита" в Париже 9 декабря 2019 г. по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины", - отметили в министерстве.
Первые за три года саммит стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина) прошел в Париже 9 декабря 2019 года. По итогам встречи стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
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