Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T17:58+0300
https://ria.ru/20200214/1564796382.html
Руденко обсудил с послом Франции ситуацию на пространстве СНГ
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564499573_25:2:576:312_1036x0_80_0_0_b78bee0de42367fe75c794e08ac3ac4c.jpg
РИА Новости

Руденко обсудил с послом Франции ситуацию на пространстве СНГ

17:57 14.02.2020 (обновлено: 17:58 14.02.2020)
101
© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко обсудил с послом Франции в Москве Пьером Леви ситуацию на пространстве СНГ, в том числе реализацию решений прошедшего в декабре в Париже "нормандского саммита", говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как сообщили в МИД РФ, Руденко принял Леви 14 февраля.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
11 ноября 2019, 18:12
Патрушев: Запад хочет разрушить единое гуманитарное пространство СНГ
"В ходе беседы обсуждалась ситуация на пространстве СНГ, в т.ч. ход реализации решений "нормандского саммита" в Париже 9 декабря 2019 г. по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины", - отметили в министерстве.
Первые за три года саммит стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина) прошел в Париже 9 декабря 2019 года. По итогам встречи стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В коммюнике подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с послами государств-участников СНГ в особняке МИД РФ на Спиридоновке в Москве
11 февраля, 18:10
Лавров провел встречу с послами стран СНГ
030000
Обсудить 0
Минские соглашенияПьер ЛевиАндрей РуденкоДонбассСНГУкраинаВ мире
Рекомендуем
Здание американского Сената в Вашингтоне
Сенат США будет выступать за увеличение военной помощи для Украины
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Зеленский обсудили вопросы разведения сил в Донбассе
Нигерия
Пираты захватили контейнеровоз у берегов Нигерии
Убийство воспитанников Ейского детского дома в 1942 году
Юрист заявил, что Канада должна выдать документы по геноциду в Ейске
Банкомат
Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский обсудил с американскими сенаторами расширение помощи Украине
Американский вертолет UH-60 Black Hawk во время взлета с авиабазы в Кандагаре
Эксперт рассказал о судьбе американских войск в Афганистане
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
Совместная пресс-конференция Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео по итогам переговоров в Вашингтоне
Источник сообщил о встрече Лаврова и Помпео в Мюнхене
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин указал Зеленскому на недопустимость искажения правды о войне
Федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер
Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права
Президент России Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Эксперт: поднятая Путиным тема "мамы и папы" вызывает расхождения в ЕС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Глава МИД Греции намерен обсудить с Лавровым ситуацию в Сирии
Конституция Российской Федерации
В МИД Франции оценили ситуацию с поправками в Конституцию в России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая
06:27Из Китая в Благовещенск организуют три временных транспортных коридора
06:22Стало известно, почему тускнеет знаменитый "Крик" Эдварда Мунка
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
Лента новостейМолния