Юрист заявил, что Канада должна выдать документы по геноциду в Ейске

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Канада не имеет основания для отказа в выдаче в документов по делу Гельмута Оберлендера, бывшего переводчика зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, это поставит их в неудобное положение, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин

СК РФ обратился в Канаду после того, как РИА Новости минувшей осенью опубликовало архивные документы о казни зондеркомандой СС 214 детдомовцев в Ейске в 1942 году. Оберлендер - этнический немец, родившийся на Украине – служил в этом подразделении переводчиком и утверждает, что не причастен к преступлениям против мирных людей.

"С точки зрения международного права все очень просто – есть конвенция о неприменении сроков давности к военным преступлениям. Согласно статье 3 этой конвенции все государства должны принять необходимые внутренние меры законодательного и правового характера, направленные на то, чтобы создать условия для выдачи лиц, которые совершают военные преступления или преступления против человечности" - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Россия и Канада являются участниками этой конвенции, у канадцев нет основания, чтобы отказать на запрос Москвы, отметил он. Отсрочки могут быть, но они могут быть в том случае, если исполнение запроса может воспрепятстовать проводимому расследованию, добавил Капустин.

"Какие бы отношения между нами ни были, право есть право. Здесь речь идет о сотрудничестве по такому вопросу как уголовное преследование лиц. Отказать, строго говоря, – это поставить себя перед мировым общественным мнением страной-покровителем военного преступника. Это очень деликатная тема. Правозащитники могут на них оказывать давление. По техническим вопросам они с нами сотрудничают, вопросы уголовного преследования, престижа они в любом случае сохраняются. Для них они тоже важны", - подчеркнул юрист.

Оберлендер после войны смог избежать задержания, через несколько лет переехал в Канаду и в конце концов получил гражданство этой страны, которого его лишили в минувшем декабре за попытку скрыть свою службу в зондеркоманде.