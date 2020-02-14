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Эксперт: поднятая Путиным тема "мамы и папы" вызывает расхождения в ЕС
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РИА Новости

Эксперт: поднятая Путиным тема "мамы и папы" вызывает расхождения в ЕС

17:52 14.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Архивное фото
ПАРИЖ, 14 фев – РИА Новости. Поднятая президентом России Владимиром Путиным тема "мамы и папы" вызывает расхождения в Европе, заявил РИА Новости заместитель руководителя франко-российского аналитического центра "Обсерво" Игорь Деланоэ.
Путин в четверг на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ заявил, что пока он президент, в России не будет родителя номер один и номер два – "будет папа и мама".
Президент России Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
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"Владимир Путин погружается в объединяющую и очень чувствительную тему для российского общества – тему семейных ценностей, а точнее так называемых традиционных ценностей. Это тема, которая объединяет, поскольку представление о традиционной семье выходит за рамки поколений и социальных категории в России", - сказал Деланоэ. Он отметил, что такие заявления могут повысить популярность российского президента.
Деланоэ полагает, что поскольку глава российского государства постановил подготовить всенародное голосование по поправкам в конституцию, то очевидно, что эти слова также призваны стимулировать участие россиян в голосовании.
"Наконец, эта тема также вызывает расхождения в Европе. Таким образом, это также позволяет российскому президенту выступать в роли хранителя традиционных и консервативных ценностей в глазах той части европейского общественного мнения, которая смущена изменениями, направленными на то, чтобы больше не делать различий между "отцом" и "матерью" в официальных документах", - добавил он.
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Конституция РФВладимир ПутинЕвропаРоссияОбщество
Популярные комментарии
Расхождения в ЕС по этому вопросу - это проблемы ЕС
14 февраля, 17:53
НДНикита Долгушев
2620000
А этот французский "эксперт" не догадывается о том, что мнение ЕС в этом вопросе для России НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИТ?
14 февраля, 17:57
Владимир Белогорский
1610001
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