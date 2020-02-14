Эксперт: поднятая Путиным тема "мамы и папы" вызывает расхождения в ЕС

ПАРИЖ, 14 фев – РИА Новости. Поднятая президентом России Поднятая президентом России Владимиром Путиным тема "мамы и папы" вызывает расхождения в Европе, заявил РИА Новости заместитель руководителя франко-российского аналитического центра "Обсерво" Игорь Деланоэ.

Путин в четверг на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ заявил, что пока он президент, в России не будет родителя номер один и номер два – "будет папа и мама".

"Владимир Путин погружается в объединяющую и очень чувствительную тему для российского общества – тему семейных ценностей, а точнее так называемых традиционных ценностей. Это тема, которая объединяет, поскольку представление о традиционной семье выходит за рамки поколений и социальных категории в России", - сказал Деланоэ. Он отметил, что такие заявления могут повысить популярность российского президента.

Деланоэ полагает, что поскольку глава российского государства постановил подготовить всенародное голосование по поправкам в конституцию, то очевидно, что эти слова также призваны стимулировать участие россиян в голосовании.

"Наконец, эта тема также вызывает расхождения в Европе. Таким образом, это также позволяет российскому президенту выступать в роли хранителя традиционных и консервативных ценностей в глазах той части европейского общественного мнения, которая смущена изменениями, направленными на то, чтобы больше не делать различий между "отцом" и "матерью" в официальных документах", - добавил он.