Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T17:44+0300
https://ria.ru/20200214/1564795470.html
Зеленский обсудил с американскими сенаторами расширение помощи Украине
https://cdn24.img.ria.ru/images/156237/48/1562374826_0:0:3156:1775_1036x0_80_0_0_67fab0c616f5a3c670068a1244aa4d54.jpg
РИА Новости

Зеленский обсудил с американскими сенаторами расширение помощи Украине

17:44 14.02.2020
1015
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американскими сенаторами расширение помощи своей стране в сфере обороны, сообщил в пятницу на брифинге сенатор США Джон Баррас.
Зеленский в пятницу в Киеве встретился с американскими сенаторами Баррасом, Роном Джонсоном и Крисом Мерфи, которые представляют комитет по внешним связям Сената США.
Кристалина Георгиева
22 января, 18:24
Глава МВФ обсудила с Зеленским программу помощи Украине
"Мы только что на встрече с президентом (Зеленским – ред.) поднимали этот вопрос (расширения помощи Украины в сфере обороны – ред.)", - сказал Баррас в трансляции, которую вел украинский "5 канал".
По его словам, в США рассмотрят итоги прошедшего обсуждения и определят, какую поддержку можно оказать Украине. "Мы и в дальнейшем будем стараться, чтобы помощи для обороны Украины предоставлялось больше", - добавил Баррас.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, куда включена военная помощь Украине. По словам министра обороны Украины Андрея Загороднюка, выделенная США помощь в размере 300 миллионов долларов позволит Киеву получить летальное оружие.
Украинские военные
27 декабря 2019, 22:10
Германия отказала Украине в военной помощи
2711315
Обсудить 5
Крис Мерфи (сенатор США)Дональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Здание американского Сената в Вашингтоне
Сенат США будет выступать за увеличение военной помощи для Украины
Совместная пресс-конференция Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео по итогам переговоров в Вашингтоне
Источник сообщил о встрече Лаврова и Помпео в Мюнхене
Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом "Минска-2"
Красный сверхгигант Бетельгейзе в созвездии Ориона демонстрирует беспрецедентное ослабление блеска. Изображение получено с приемником SPHERE на телескопе VLT (ESO)
Получены фото неожиданно потускневшей поверхности Бетельгейзе
Федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер
Штайнмайер обвинил Россию и Китай в нарушении международного права
Встреча лидеров нормандской четверки
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Эксперт: поднятая Путиным тема "мамы и папы" вызывает расхождения в ЕС
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин указал Зеленскому на недопустимость искажения правды о войне
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Зеленский обсудили вопросы разведения сил в Донбассе
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым
Посольство Украины в Минске
Представители Белоруссии и Украины обсудили снятие барьеров в торговле
Певец Филипп Киркоров
Киркоров не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за клипа
Андрей Загороднюк
Министр обороны Украины рассказал о планируемом визите в Вашингтон
Федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер
Немецкий политолог оценил слова Штайнмайера об отношениях с Россией
Опубликовано видео крушения сбитого сирийского военного вертолета
Опубликовано видео крушения сбитого сирийского военного вертолета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая
06:27Из Китая в Благовещенск организуют три временных транспортных коридора
06:22Стало известно, почему тускнеет знаменитый "Крик" Эдварда Мунка
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
Лента новостейМолния