Зеленский обсудил с американскими сенаторами расширение помощи Украине

КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американскими сенаторами расширение помощи своей стране в сфере обороны, сообщил в пятницу на брифинге сенатор США Джон Баррас.
Зеленский в пятницу в Киеве встретился с американскими сенаторами Баррасом, Роном Джонсоном и Крисом Мерфи, которые представляют комитет по внешним связям Сената США.
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"Мы только что на встрече с президентом (Зеленским – ред.) поднимали этот вопрос (расширения помощи Украины в сфере обороны – ред.)", - сказал Баррас в трансляции, которую вел украинский "5 канал".
По его словам, в США рассмотрят итоги прошедшего обсуждения и определят, какую поддержку можно оказать Украине. "Мы и в дальнейшем будем стараться, чтобы помощи для обороны Украины предоставлялось больше", - добавил Баррас.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, куда включена военная помощь Украине. По словам министра обороны Украины Андрея Загороднюка, выделенная США помощь в размере 300 миллионов долларов позволит Киеву получить летальное оружие.
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