Получены фото неожиданно потускневшей поверхности Бетельгейзе

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. На Очень большом телескопе VLT Европейской южной обсерватории (ESO) астрономы зарегистрировали беспрецедентное ослабление блеска звезды Бетельгейзе — красного сверхгиганта в созвездии Ориона. Высококачественные новые изображения поверхности звезды демонстрируют не только потускнение звезды, но и изменение ее видимой формы. Изображения На Очень большом телескопе VLT Европейской южной обсерватории (ESO) астрономы зарегистрировали беспрецедентное ослабление блеска звезды Бетельгейзе — красного сверхгиганта в созвездии Ориона. Высококачественные новые изображения поверхности звезды демонстрируют не только потускнение звезды, но и изменение ее видимой формы. Изображения размещены на сайте ESO.

Бетельгейзе всегда была ярким красным маяком на ночном небе, но за последний год ее блеск начал ослабевать. Сейчас он составляет около 36 процентов ее обычной яркости.

Это изменение заметно даже невооруженным глазом. И любители астрономии, и ученые надеются выяснить причины этого беспрецедентного потускнения звезды.

В конце 2019 года астрономы под руководством Мигеля Монтарже (Miguel Montargès) из Лёвенского католического университета в Бельгии получили с помощью системы адаптивной оптики SPHERE, установленной на телескопе VLT (ESO) в Чили первые качественные изображения потускневшей поверхности Бетельгейзе.

Эта же группа наблюдателей исследовала звезду с тем же приемником SPHERE в январе 2019 года, еще до того, как она начала тускнеть, что позволило провести сравнение двух изображений Бетельгейзе до и после изменения ее блеска. Изображения, полученные в оптических лучах, отчетливо демонстрируют изменения как блеска, так и видимой формы звезды.

CC BY 4.0 / ESO/M. Montargès et al. / Это сравнительное фото демонстрирует вид Бетельгейзе до и после беспрецедентного ослабления ее блеска. Наблюдения выполнены с приемником SPHERE на телескопе VLT (ESO) в январе и декабре 2019 года CC BY 4.0 / ESO/M. Montargès et al. / Это сравнительное фото демонстрирует вид Бетельгейзе до и после беспрецедентного ослабления ее блеска. Наблюдения выполнены с приемником SPHERE на телескопе VLT (ESO) в январе и декабре 2019 года

Как все красные сверхгиганты, Бетельгейзе однажды превратится в сверхновую, поэтому среди любителей астрономии появились предположения, что потускнение звезды означает ее скорый взрыв в виде сверхновой, но ученые не думают, что это уже происходит. Для объяснения причин зарегистрированного изменения блеска и формы звезды, у них есть другие гипотезы.

"Мы разрабатываем два возможных сценария: резкое охлаждение поверхности звезды из-за исключительно высокого уровня звездной активности и выброс пыли по направлению к нам, приводятся в пресс-релизе ESO слова Монтарже. — Конечно, наши знания о красных сверхгигантах еще остаются неполными, и исследования продолжаются, так что сюрпризы все равно возможны".

Нестабильная поверхность Бетельгейзе состоит из гигантских конвективных ячеек, которые перемещаются, то уменьшаясь, то увеличиваясь в размерах. Кроме того, звезда пульсирует, как гигантское бьющееся сердце, периодически изменяя свой блеск. Эти конвекционные и пульсационные изменения Бетельгейзе обозначаются термином "звездная активность".

Инструменты ESO, установленные на телескопах комплекса VLT позволяют наблюдать в интервале длин волн от видимых лучей до средней инфракрасной области, а это означает, что астрономы могут видеть как поверхность Бетельгейзе, так и окружающее ее вещество.