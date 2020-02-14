Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-02-14T17:44+0300
https://ria.ru/20200214/1564795390.html
Получены фото неожиданно потускневшей поверхности Бетельгейзе
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793996_0:289:1280:1009_1036x0_80_0_0_d390b0b34965971b2d5f26c6f006c22a.jpg
РИА Новости

Получены фото неожиданно потускневшей поверхности Бетельгейзе

17:43 14.02.2020 (обновлено: 17:44 14.02.2020)
7175
CC BY 4.0 / ESO/M. Montargès et al. / Красный сверхгигант Бетельгейзе в созвездии Ориона демонстрирует беспрецедентное ослабление блеска. Изображение получено с приемником SPHERE на телескопе VLT (ESO)
Красный сверхгигант Бетельгейзе в созвездии Ориона демонстрирует беспрецедентное ослабление блеска. Изображение получено с приемником SPHERE на телескопе VLT (ESO)
CC BY 4.0 / ESO/M. Montargès et al. /
Красный сверхгигант Бетельгейзе в созвездии Ориона демонстрирует беспрецедентное ослабление блеска. Изображение получено с приемником SPHERE на телескопе VLT (ESO)
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. На Очень большом телескопе VLT Европейской южной обсерватории (ESO) астрономы зарегистрировали беспрецедентное ослабление блеска звезды Бетельгейзе — красного сверхгиганта в созвездии Ориона. Высококачественные новые изображения поверхности звезды демонстрируют не только потускнение звезды, но и изменение ее видимой формы. Изображения размещены на сайте ESO.
Бетельгейзе всегда была ярким красным маяком на ночном небе, но за последний год ее блеск начал ослабевать. Сейчас он составляет около 36 процентов ее обычной яркости.
Это изменение заметно даже невооруженным глазом. И любители астрономии, и ученые надеются выяснить причины этого беспрецедентного потускнения звезды.
В конце 2019 года астрономы под руководством Мигеля Монтарже (Miguel Montargès) из Лёвенского католического университета в Бельгии получили с помощью системы адаптивной оптики SPHERE, установленной на телескопе VLT (ESO) в Чили первые качественные изображения потускневшей поверхности Бетельгейзе.
Эта же группа наблюдателей исследовала звезду с тем же приемником SPHERE в январе 2019 года, еще до того, как она начала тускнеть, что позволило провести сравнение двух изображений Бетельгейзе до и после изменения ее блеска. Изображения, полученные в оптических лучах, отчетливо демонстрируют изменения как блеска, так и видимой формы звезды.
CC BY 4.0 / ESO/M. Montargès et al. / Это сравнительное фото демонстрирует вид Бетельгейзе до и после беспрецедентного ослабления ее блеска. Наблюдения выполнены с приемником SPHERE на телескопе VLT (ESO) в январе и декабре 2019 года
Это сравнительное фото демонстрирует вид Бетельгейзе до и после беспрецедентного ослабления ее блеска. Наблюдения выполнены с приемником SPHERE на телескопе VLT (ESO) в январе и декабре 2019 года
CC BY 4.0 / ESO/M. Montargès et al. /
Это сравнительное фото демонстрирует вид Бетельгейзе до и после беспрецедентного ослабления ее блеска. Наблюдения выполнены с приемником SPHERE на телескопе VLT (ESO) в январе и декабре 2019 года
Как все красные сверхгиганты, Бетельгейзе однажды превратится в сверхновую, поэтому среди любителей астрономии появились предположения, что потускнение звезды означает ее скорый взрыв в виде сверхновой, но ученые не думают, что это уже происходит. Для объяснения причин зарегистрированного изменения блеска и формы звезды, у них есть другие гипотезы.
"Мы разрабатываем два возможных сценария: резкое охлаждение поверхности звезды из-за исключительно высокого уровня звездной активности и выброс пыли по направлению к нам, приводятся в пресс-релизе ESO слова Монтарже. — Конечно, наши знания о красных сверхгигантах еще остаются неполными, и исследования продолжаются, так что сюрпризы все равно возможны".
Нестабильная поверхность Бетельгейзе состоит из гигантских конвективных ячеек, которые перемещаются, то уменьшаясь, то увеличиваясь в размерах. Кроме того, звезда пульсирует, как гигантское бьющееся сердце, периодически изменяя свой блеск. Эти конвекционные и пульсационные изменения Бетельгейзе обозначаются термином "звездная активность".
Инструменты ESO, установленные на телескопах комплекса VLT позволяют наблюдать в интервале длин волн от видимых лучей до средней инфракрасной области, а это означает, что астрономы могут видеть как поверхность Бетельгейзе, так и окружающее ее вещество.
"А это единственный способ разобраться, что же происходит с этой звездой", — отмечает ученый.
Звезда Бетельгейзе и пылевая стена перед ней
20 декабря 2016, 13:04РИА Наука
Бетельгейзе могла "съесть" звезду размером с СолнцеБлижайшая к нам звезда-гигант Бетельгейзе могла в недавнем прошлом в буквальном смысле "съесть" небольшое светило-спутник размером с Солнце в тот момент, когда она "раздулась" и превратилась в красного гиганта.
33335210
Обсудить 5
РИА НаукаКосмосфизикаЕвропейская южная обсерваторияКосмос - РИА Наука
Рекомендуем
Космодром Байконур
Ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась в космосе
Самая детальная фотография Аррокота, полученная New Horizons
Опубликованы полные данные о составе и происхождении астероида Аррокот
Измерение артериального давления
Немецкий кардиолог рассказал, как снизить давление без таблеток
Молодая пара в кровати
Ученые рассказали о связи секса с развитием рака
Исполнительный директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн. 2010 год
Американский банкир предложил России способ уничтожить США
Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне
В МИД Британии прокомментировали слова Путина о "маме и папе"
Вид Земли с МКС
Ученый оценил опасность приближающегося к Земле астероида
Медицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым
Строительство газопровода Северный поток-2
Глава OMV прокомментировал строительство "Северного потока — 2"
Женщина на улице в Киеве
Украинская экономика начала год уникальными рекордами
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
"Роскосмос" назвал информацию об отставке Рогозина слухами и домыслами
Телеведущий Павел Воля и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева назвала главный недостаток жизни в США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Политолог объяснил "нервное" поведение Лукашенко
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б
НАСА продолжит переговоры с РФ о покупке одного-двух мест на "Союзе"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая
06:27Из Китая в Благовещенск организуют три временных транспортных коридора
06:22Стало известно, почему тускнеет знаменитый "Крик" Эдварда Мунка
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
Лента новостейМолния