СК проверит школу, где педагога заподозрили в связи с учеником

Ранее новостной портал "Астрахань FM" сообщил со ссылкой на мать одного из учеников астраханской школы №32, что учительница занималась сексом с девятиклассником, а компрометирующее видео якобы уже несколько дней обсуждают в школе. Следователи начали проверку этой информации.

По информации агентства "Астраханские новости", учительница, о которой идет речь, также уволилась из школы. Кроме того, по данным СМИ, ученики, узнавшие о связи педагога со школьником, шантажировали ее видеозаписью, требуя пятерки по биологии. После того, как женщина не поддалась на шантаж, подростки разослали видео через интернет-мессенджер, откуда оно попало к матери девятиклассника, пишет издание.