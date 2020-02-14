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СК проверит школу, где педагога заподозрили в связи с учеником
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РИА Новости

СК проверит школу, где педагога заподозрили в связи с учеником

17:41 14.02.2020
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи организовали опросы в школе Астрахани, в которой, по информации СМИ, учительница вступила в интимную связь с учеником девятого класса, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее новостной портал "Астрахань FM" сообщил со ссылкой на мать одного из учеников астраханской школы №32, что учительница занималась сексом с девятиклассником, а компрометирующее видео якобы уже несколько дней обсуждают в школе. Следователи начали проверку этой информации.
Школьный класс
12 февраля, 01:10
Ученик школы в Астрахани рассказал о связи педагога с девятиклассником
"В настоящее время следователи проводят в школе опросы учителей и школьников девятого класса", - сказал собеседник агентства.
В администрации Астрахани РИА Новости сообщили, что директор школы уволилась 7 февраля по собственному желанию.
По информации агентства "Астраханские новости", учительница, о которой идет речь, также уволилась из школы. Кроме того, по данным СМИ, ученики, узнавшие о связи педагога со школьником, шантажировали ее видеозаписью, требуя пятерки по биологии. После того, как женщина не поддалась на шантаж, подростки разослали видео через интернет-мессенджер, откуда оно попало к матери девятиклассника, пишет издание.
Класс в школе
11 февраля, 11:04
Директор школы, где учителя подозревают в связи с учеником, уволилась
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Следственный комитет России (СК РФ)АстраханьПроисшествия
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