СК проверит школу, где педагога заподозрили в связи с учеником

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи организовали опросы в школе Астрахани, в которой, по информации СМИ, учительница вступила в интимную связь с учеником девятого класса, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее новостной портал "Астрахань FM" сообщил со ссылкой на мать одного из учеников астраханской школы №32, что учительница занималась сексом с девятиклассником, а компрометирующее видео якобы уже несколько дней обсуждают в школе. Следователи начали проверку этой информации.
"В настоящее время следователи проводят в школе опросы учителей и школьников девятого класса", - сказал собеседник агентства.
В администрации Астрахани РИА Новости сообщили, что директор школы уволилась 7 февраля по собственному желанию.
По информации агентства "Астраханские новости", учительница, о которой идет речь, также уволилась из школы. Кроме того, по данным СМИ, ученики, узнавшие о связи педагога со школьником, шантажировали ее видеозаписью, требуя пятерки по биологии. После того, как женщина не поддалась на шантаж, подростки разослали видео через интернет-мессенджер, откуда оно попало к матери девятиклассника, пишет издание.