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Бывший глава Каширы возглавил Ленинский городской округ в Подмосковье
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РИА Новости

Бывший глава Каширы возглавил Ленинский городской округ в Подмосковье

17:38 14.02.2020
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© Фото : администрация городского округа Кашира Алексей Спасский
Алексей Спасский
© Фото : администрация городского округа Кашира
Алексей Спасский . Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Новым главой Ленинского городского округа в Подмосковье назначен Алексей Спасский, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления территориальной политики Московской области.
"14 февраля 2020 года в Ленинском городском округе Московской области состоялось заседание Совета депутатов, на котором главой муниципального образования сроком на 5 лет избран Спасский Алексей Петрович", - говорится в сообщении.
С мая 2016 года Спасский занимал пост главы подмосковной Каширы. В январе нынешнего года он сообщил о своей отставке в связи с переходом на новое место работы.
Ленинский городской округ, расположенный на юге от Москвы, объединяет Видное и Горки Ленинские, сельские поселения Булатниковское, Володарское, Молоковское, Развилковское, Совхоз имени Ленина. Административный центр Ленинского городского округа - город Видное.
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Московская область (Подмосковье)КашираВидноеПолитика
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